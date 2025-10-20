Slöjdlärare till Bollstaskolan och Nylandsskolan
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kramfors Visa alla grundskollärarjobb i Kramfors
2025-10-20
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du arbeta i en trygg och inspirerande skolmiljö där lärande, samverkan och glädje står i centrum? Då kan Nylands- och Bollstaskolan vara rätt plats för dig!
Nylandsskolan och Bollstaskolan är två F-6-skolor med fritidshemsverksamhet, belägna i natursköna miljöer strax norr om Kramfors med endast 6 km mellan skolorna. Nylandsskolan ligger vid Ångermanälvens strand med närhet till skog, skidspår och ishall, medan Bollstaskolan omges av grönområden och erbjuder en multiarena, pumptrack-bana och vintertid skridskoåkning. Båda skolor har stora skolgårdar som uppmuntrar till lek, rörelse och gemenskap.
Vår gemensamma vision är att erbjuda en god miljö för livslångt lärande och ett nära samarbete mellan elever, personal och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd till Bollstaskolan och Nylandsskolan för årskurserna 3-6. Det är ett vikariat, som innebär att du har undervisning på två skolor. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet som grundskollärare inom slöjd. Du arbetar självständigt och i arbetslag. Du besitter digital kompetens. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven. Du är en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284947". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Bollstaskolan
Keena Sandgren keena.sandgren@kramfors.se 0612-80220 Jobbnummer
9564508