Slöjdlärare till Ånge Kulturskola
2026-04-15
Kulturskolan i Ånge söker slöjdlärare. Ånge kommun har ca 900 anställda och ca 9000 invånare. Kommunen sträcker sig mer än 3000 kvadratkilometer genom natursköna Ljungandalen i Medelpad, med fyra tätorter och ett stort antal levande byar. Var och en med sin speciella historia och identitet. En härlig blandning av möjligheter, äventyr och lugn. Ånge kom nyligen på delad andraplats i utmärkelsen av årets digitaliseringskommun. Ta gärna del av vår film!Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Undervisning i slöjd. Schemalagd gruppundervisning i centralt belägna, fullt utrustade lokaler. För de yngsta åldrarna undervisar vi på eller i anslutning till deras skolor utanför centralorten. Du ansvarar för ditt kulturuttryck och utvecklar undervisningsmodellen tillsammans med din slöjdkollega och lärarna på de andra uttrycken. Du planerar och är delaktig i produktioner, samarbeten och projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig. För att komplettera nuvarande arbetslag ser vi gärna att du har kunskap om att sy, sticka och virka. B-körkort är ett krav. (Vi använder oss av kommunens bilpool för merparten av resorna) Du är lyhörd i mötet med barn och unga och har ett personligt intresse för elevernas utveckling. Du är självständig och flexibel i ditt arbete och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du vågar anta utmaningar, prova nya saker och ser din roll i arbetet med att stärka kulturlivet i kommunen och regionen.
Kulturen har en central roll när kommunen rustar för inflyttning och utveckling i spåren av etableringar inom grön industri. Som ett led i detta har Musikskolan under 2025 utvecklats till Kulturskola där intresset för det nya Kulturuttrycket slöjd är stort. Du blir den som tillsammans med en slöjdlärarkollega möter detta intresse och samlar eleverna i gemenskap och utveckling av sin lust och förmåga att uttrycka sig. Din kompetens blir central i arbetet med att bygga upp och etablera kulturuttrycket. Övriga kollegor hittar du inom film och inom musikämnena som organiserar sig i en tydlig ensembemodell, Mitt i Musiken. Välkommen till det fantastiska arbetslaget på Ånge Kulturskola! Läs mer om kulturskolan.
Tillträde 12 aug 2026 eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:042". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se
Torggatan 10 (visa karta
)
841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rekryterande chef
Adam Falk adam.falk@ange.se 0690250225 Jobbnummer
