Slöjdlärare textilslöjd åk 3-5 - Lindbackens skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-17
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vi söker en engagerad och behörig slöjdlärare i textilslöjd till årskurs 3–5! Här får du möjlighet att utveckla slöjdämnet tillsammans med kollega och arbeta i nya ändamålsenliga lokaler. Välkommen med din ansökan!
Lindbackens skola växer och våra ambitioner är höga. Vi finns i Lindbacken strax utanför Uppsala och har fina och ändamålsenliga lokaler och en vacker naturskön omgivning. Vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 5. För närvarande har vi 640 elever.
Vi har en flexibel organisation och vi arbetar i team för att hitta samordningsvinster samt planerar samarbetstider för att främja kollegialt lärande och öka elevernas förutsättningar att lyckas. Vår vision är att tillsammans växer vi och målet är att alla elever ska lyckas.
Här kan du läsa mer: https://lindbackensskola.uppsala.se/
(https://lindbackensskola.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du undervisar i skolans åk 3-5 i halvklassgrupper i samarbete med vår träslöjdslärare. Du ingår i arbetslag bestående av skolans andra praktiskt estetiska lärare. På Lindbacken får du möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation i textilslöjd för åldrarna åk 3-5. Du har tidigare erfarenhet av att undervisa i slöjd. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad även i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på det som är viktigt för undervisningen och elevernas trygghet. Du samarbetar väl med elever, kollegor och vårdnadshavare och bemöter andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du kommunicerar tydligt och konstruktivt, löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll som lärare skapar du engagemang och delaktighet. Du motiverar eleverna och ger dem förutsättningar att nå gemensamma mål. Du samordnar arbetet i gruppen och blir en naturlig referenspunkt som eleverna kan lita på. Du planerar, organiserar och prioriterar undervisningen på ett strukturerat sätt. Du sätter upp tydliga tidsramar, följer upp och säkerställer att eleverna når framåt i sin utveckling.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sakarias Åkerman, biträdande rektor, 018-727 72 07.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde från 2026-08-10. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Sakarias Åkerman +46187277207 Jobbnummer
10005249