Slöjdlärare, textil 60 %, Sommarhemsskolan F-6 - Uddevalla kommun, Barn- och utbildning - Grundskolelärarjobb i Uddevalla

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning / Grundskolelärarjobb / Uddevalla2021-04-06Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-06Sommarhemsskolan är en nybyggd skola centralt belägen F-6 skola med ljusa och rymliga lokaler, och vår skolgård inbjuder till olika aktiviteter.Det centrala läget innebär att vi har närhet till olika inomhus- och utomhusaktiviteter inom idrott, kultur och natur.På Sommarhemsskolan går cirka 340 elever och på fritidshemmet finns det ca 190 barn, samt ca 53 personal.Vi arbetar två-parallelligt och lärarna har ett nära samarbete med varandra och i arbetslag. Verksamheten har arbetslag, där alla har ett gemensamt ansvar för eleverna. Vi är måna om att möta varje elev med engagemang och se till dess behov och förutsättningar. Vi vill att varje elev ska få goda utvecklingsmöjligheter.Du ska arbeta som slöjdlärare i mjuka materiel, textil och sömnad, i åk 3-6. Du samarbetar nära med slöjdläraren i trä och metall då slöjden är ett ämne. Du förväntas också samarbeta med lärarna åk 3-6 för att haka på temaarbeten och andra skolområden. Institutionsvård, dokumentation och föräldrakontakt vid behov ingår också i uppdraget.Tjänsten kräver lärarlegitimation i ämnet slöjd.Du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument, och arbetar med formativ bedömning som en självklar del av din undervisning. Du skall även ha god datorvana och se IKT som ett naturligt arbetssätt. Du är intresserad av att utveckla skolan till en positiv plats för alla.Vi fäster även stor vikt vid de personliga egenskaper och färdigheter. Du skall vara serviceinriktad med fokus på samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet. Positiv ingång och närhet till skratt är meriterande.Tjänsten är tillsvidare anställningar 60 % på Sommarhemmet F-6.För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid60 %. Tillträde: 21-08-11 TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Uddevalla kommun, Barn- och utbildning5674115