Slöjdlärare med inriktning textilslöjd till skolområdet Skogomes - Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-06-30I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-06-30Sedan sommaren 2021 tillhör Skogomeskolan och Bärbyskolan samma skolområde med en gemensam rektor.Skogomeskolan är en nybyggd två-parallellig F-6 skola för 360 elever som stått klar sedan höstterminen 2019. Skolan har en profil med inriktning miljö och hållbar utveckling vilket genomsyrar hela verksamheten. Skogomeskolan har egna odlingar och är omgiven av skön natur.Bärbyskolan ligger naturskönt på en kulle i Säve. Runt skolan finns hundraåriga gamla träd och utsikt över odlingslandskapet. Skolan är en liten och gemytlig F-6 skola med cirka 195 elever. Bärbyskolan ligger långt framme i att utveckla kvalitén i undervisningen med hjälp av digitala verktyg.Skolområdet har en samlad elevhälsa med ett team som jobbar för båda skolornas elever och på respektive skola finns SU-grupper där skolornas elever har möjlighet att få särskilt stöd.Vi söker nu en slöjdlärare till vårt skolområde! Du kommer vara en av två slöjdlärare och din inriktning kommer vara textilslöjd. Som slöjdlärare med inriktning textilslöjd kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet samt dokumentation av detsamma. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas. Det kollegiala lärande är i fokus i vår verksamhet och du bör ha intresse och engagemang för detta. Vi förväntar oss också att du aktivt bidrar i skolutvecklingsarbetet.Du kommer även ingå i ett arbetslag med lärare som har annan ämneskompetens. Som praktiskestetisk lärare undervisar du dessutom i flera årskurser och behöver samverka med andra arbetslag. Tillsammans med ditt ämne/- och arbetslag arbetar ni gemensamt för att stärka elevernas inlärningsprocesser och skapa en god lärmiljö som möjligt. Du förväntas även att arbeta med skolans utvecklingsarbete tillsammans med kollegorna och vara lyhörd för idéer och förslag.Tjänsten omfattar arbete på båda skolorna men kommer initialt att vara förlagt på Skogomeskolan.Vi söker sig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd i årskurs 1-6. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i fler ämnen, med fördel i svenska, spanska eller franska. Du får gärna ha några års erfarenhet av textilslöjdsarbete, men vi välkomnar även dig som kommer direkt från lärarutbildningen. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att individualisera och variera undervisningen för att skapa lust till lärandeVi söker dig som:Är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver processer vidareHar ett bra bemötande samt att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera mot elever, föräldrar och kollegorÄr lyhörd och har förmågan att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behovHar förmåga att skapa goda relationer och möter eleverna utifrån deras individuella förutsättningarHar en positiv grundinställning och god samarbetsförmågaÄr intresserad av att utveckla ämnet slöjdVälkommen med din ansökan!Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden.Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. 