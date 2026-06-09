Slöjdlärare
Orusts Montessoriskola Ekonomisk Förening / Grundskollärarjobb / Orust Visa alla grundskollärarjobb i Orust
2026-06-09
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Orust Montessoriskola söker nu en slöjdlärare på ca 20 % till vår fina skola i Henån, Orust kommun.
Orust Montessoriskola är en friskola med förskola, skola och fritids för ca 100 barn i åldrarna 1–12 år. Verksamheten ligger i Henån på Orust med närhet till skog och hav. Skolan drivs som en ekonomisk förening och har allt sedan starten 1993 erbjudit stort engagemang och pedagogisk kompetens i arbetet med att ge barn bästa möjliga start i livet – med trygghet, nyfikenhet, kunskaper och självkänsla i bagaget. Montessoripedagogikens syn på lärande och utveckling formar vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i ämnet slöjd (trä-, metall- och textil-) för åk 3-6, som brinner för att vägleda unga till ett kreativt skapande. Som lärare hos oss kommer du självständigt planera, utvärdera och följa upp din undervisning, samt säkerställa ett kvalitativt lärande för eleverna utifrån våra styrdokument. Undervisningen sker i grupper om ca 7-8 barn, förlagd till en dag per vecka (fn torsdagar), alternativt två halvdagar.
Kvalifikationer:
Du är behörig och legitimerad lärare inom aktuellt ämne. Du har erfarenhet av att planera, genomföra samt följa upp undervisningen och elevernas resultat. Du har god förmåga att organisera ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och en förmåga att skapa en trygg och varierad inlärningsmiljö som präglas av hög kvalitet, studiero och lust till lärande. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar för att ta sig an kunskaper. Du är en trygg och stabil person med självinsikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du
har ett positivt förhållningssätt med utgångspunkt i att alla elever är vårt gemensamma ansvar
har intresse för ditt ämne och kontinuerligt utvecklar dina kunskaper och dina undervisningsmetoder
är entusiasmerande, öppen, lyhörd och prestigelös
är nyfiken, engagerad och flexibel och ser samarbete som en självklar förutsättning för verksamhetens utveckling
har erfarenhet av differentierad undervisning
är väl förtrogen med skolans styrdokument
Meriterande kvalifikationer
Montessoriutbildning
Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidareanställning på ca 20 %. Tillträde höstterminen 2026. Har du behörighet i andra ämnen finns möjlighet att utöka anställningens omfattning.Övrig information
För den som erbjuds tjänsten krävs, enligt Lagen om registerkontroll, utdrag från Rikspolisens belastningsregister.
Intervjuer sker löpande och kan komma att påbörjas före sista ansökningsdag.
Välkommen att söka tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: rektor@orustmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orusts Montessoriskola Ekonomisk Förening
, http://www.orustmontessori.se
Kaprifolvägen 24-26 (visa karta
)
473 32 HENÅN Arbetsplats
Orust Montessoriskola Kontakt
Rektor
Gabriella Alfredsson rektor@orustmontessori.se Jobbnummer
9954192