Slöjdlärare 50% till Lillåskolan
Hofors kommun, Lillåskolan / Grundskollärarjobb / Hofors Visa alla grundskollärarjobb i Hofors
2026-06-17
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Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt – oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i slöjd i enlighet med Lgr22 för årskurs 3-5. Tjänsten är en bredare slöjdlärartjänst, men den största delen av undervisningen kommer att bedrivas inom trä- och metallslöjd.Skapa en trygg, stimulerande och säker arbetsmiljö i slöjdsalen. Bedöma och betygsätta elevernas arbete samt samarbeta med övriga kollegor på skolan.
Arbetstiden är förlagd till onsdagar och torsdagar, samt en kortare del av fredagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad slöjdlärare, med god kompetens och erfarenhet av att undervisa i framförallt trä- och metallslöjd.
Vi söker dig som med flexibilitet och god samarbetsförmåga leder eleverna i ämnet. Att jobba i arbetslag med målet att tillsammans med kollegor göra skoltiden värdefull för eleverna är ett krav. Men du måste också självständigt driva ditt ämne framåt och kunna välja pedagogiska upplägg för olika elevgrupper.
Att alla elever ska nå målen och får vara den de är, samt känna trygghet och delaktighet är viktigt för oss. Du har ett intresse av att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare då vi anser att detta är en förutsättning för gott lärande.
Vi jobbar med stor tillit för lärares självständiga uppdrag, du leder klassen med tillit och balans.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-12 .
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Hofors kommun tillämpar registerkontroll i de rekryteringar där lagstiftning eller tjänstens karaktär kräver det. Om detta är aktuellt för tjänsten du söker, kommer du att få information om det under processens gång och behöver då uppvisa ett giltigt utdrag i samband med ett eventuellt anställningserbjudande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332681". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hofors Kommun
(org.nr 212000-2296)
813 81 HOFORS Arbetsplats
Hofors kommun, Lillåskolan Kontakt
Rektor
Anna Torssander anna.torssander@hofors.se 070-167 08 57 Jobbnummer
9968734