Slöjdärare till Häggetorpsskolan
2025-12-11
Häggetorpskolan, belägen i södra delen av Tibro tätort, erbjuder förskoleklass, grundskola för årskurs 1-6 och fritidshem. På Häggetorpskolan arbetar cirka 43 engagerade medarbetare och vi har omkring 270 elever. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap!
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!
Välkommen till vårt engagerade och entusiastiska team! Med din passion och energi skapar du en trygg och inspirerande lärandemiljö som väcker elevernas lust att lära. Som slöjdlärare hos oss arbetar du nära dina kollegor och ansvarar för planering, utvärdering och materialbeställningar. Du undervisar eleverna både i trä och textilslöjd och ser ämnet slöjd som en helhet för elever i årskurs 3-6.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen och skolans mål. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget 4-6 skapar du en stimulerande och trygg lärandemiljö. I din roll ingår också att:
* Samverka med specialpedagog och klasslärare för att ge tydliga stödinsatser.
* Integrera digitala verktyg och delta i ämnesövergripande projekt.
* Följa upp och dokumentera elevernas utveckling.
* Stödja kollegor med inkluderande metoder och verktyg.
Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig och skapa en fantastisk lärandemiljö för våra elever!Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare för grundskolan med behörighet i trä/metall och textilslöjd. Har du tidigare erfarenhet av undervisning inom dessa ämnen samt inkluderande undervisning, såsom NPF och flerspråkighet, är det meriterande.
Du är en engagerad pedagog som inspirerar och motiverar eleverna, och ser varje elevs potential att nå sina mål. Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga, och du är mån om att bygga starka relationer med elever, kollegor och föräldrar.
Du har förmågan att utveckla arbetet utifrån uppdraget och har ett kreativt tänkande samt gillar att utveckla nya arbetssätt.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg.
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Ersättning
