Slipare
Åkers Sweden AB / Smedsjobb / Strängnäs Visa alla smedsjobb i Strängnäs
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åkers Sweden AB i Strängnäs Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som slipare har du en viktig del i det dagliga operativa arbetet i vår produktion. I dina arbetsuppgifter ingår även registrering i tidredovisningssystemet, att genomföra oförstörande provningsundersökningar, traverskörning vid uppsättning/nedtagning av valsar i maskin samt eget produktionsunderhåll på maskinen och att du medverkar vid förebyggande underhåll. Arbetstiden omfattar olika skiftformer.
Vem är du?
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning som är relevant för denna tjänst. Du har erfarenhet från slipning av metallprodukter. Det är ett krav att du har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska eftersom du kommer att kommunicera med flera funktioner inom företaget och måste klara av att läsa instruktioner och dokumentera avvikelser.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du äger stort personligt driv, är mycket noggrann, samt är en person som trivs i en roll som kräver stort ansvarstagande och att du klarar av att arbeta med inslag av tidspress. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självständigt dina processer framåt. Svetskunskaper är meriterande.
Under semesterperioden är vi tyvärr inte kontaktbara. Vi är åter i tjänst den 3 augusti.
Din ansökan vill vi ha på svenska senast den 21 augusti 2026. Trevlig sommar!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Åkers Sweden AB
Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri och tillsammans säljer vi valsar under varumärket Union Electric Åkers. Åkers Sweden AB har cirka 240 anställda och vi har vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk, som ligger i Strängnäs kommun ca 75 km från Stockholm. Åkers Sweden AB producerar ett brett sortiment av gjutna valsar varav merparten går på export. Vi befinner oss nu i en spännande fas och bygger vår organisation för framtidens behov.
Om Union Electric Steel Corporation
Union Electric Steel Corporation är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. Bolaget tillverkar även göt- och smidesprodukter till olja- och gas, aluminium- och plastindustrin. Union Electric Steel Corporation har produktionsanläggningar i Storbritannien, Sverige, Slovenien och Kina. Koncernens huvudkontor ligger i Carnegie, Pennsylvania, USA. Union Electric Steel Corporation är ett dotterbolag till Ampco-Pittsburgh Corporation. http://www.uniones.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@akersrolls.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Slipare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkers Sweden AB
(org.nr 556031-8080)
Bruksallén (visa karta
)
647 50 ÅKERS STYCKEBRUK Arbetsplats
Åkers Sweden AB Kontakt
Jernbruksklubben, IFM
Elvira Lexell 0159-32 200 Jobbnummer
10009475