Slangskyddstillverkare/slangmontör, Hudiksvall
2025-10-09
Är du tekniskt kunnig och har ett öga för kvalitet? Vill du arbeta med tillverkning/montering på ett växande familjeföretag och är redo att ge våra kunder förstklassig service? Hydroscand i Hudiksvall söker en ny medarbetare till slangskyddstillverkning/slangmontering!
Arbetsuppgifter Som medarbetare på slangskyddstillverkningen arbetar du med att producera slangskydd som packas och skickas till våra kunder. Som slangmontör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter monterings- och produktionsarbete. Du monterar slangar och kit enligt fastställda rutiner samt enligt beställarens önskemål, och säkerställer sedan att godset packas på ett korrekt vis.
Vi erbjuder En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Som ny medarbetare på Hydroscand får du alltid en tydlig introduktionsplan och blir tilldelad en mentor, allt för att säkerställa att du får en så bra upplärning som möjligt.
Hos oss får du ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.
Din profil Du bör vara tekniskt kunnig och gärna ha tidigare erfarenhet av produktionsarbete. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten, kan hantera tempoväxlingar samt på ett självständigt vis kan arbeta mot uppsatta mål och enligt fastställda instruktioner.
B-körkort är ett krav, kunskap inom pneumatik eller hydraulteknik är meriterande.
Dessutom vill vi att du har en god social kompetens samt en förmåga att skapa och vårda goda relationer till både kunder och medarbetare.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad? För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Per-Olov Engberg (platschef) på telefon: 0650-132 74
Sista ansökningsdag är den 5 november 2025 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
hydroscand.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett heltidsjobb.
Hydroscand AB (org.nr 556130-7124), https://www.hydroscand.se
Hydroscand Sverige Kontakt
Jessica Lundgren jessica.lundgren@hydroscand.se
9548903