Slangmontör till Hydroscand!

Nordmaling
Kramfors
Bjurholm
Sollefteå
Är du en lagspelare med tekniskt intresse, trivs med praktiskt arbete och kanske till och med har erfarenhet av montering? Bli en del av Hydroscands familjära team i Örnsköldsvik!
Som slangmontör på Hydroscand är du en viktig del i verksamhetens flöde och i huvudsak arbetar med montering av slangar och kit, där du tillsammans med ditt team hämtar, färdigställer och packar produkterna inför leverans mot kundorder.
Uppdraget är med omgående start och pågår tills vidare, med en tydlig ambition om övertag hos kund på sikt.
Arbetstider är i regel förlagda vardagar måndag-fredag kl. 06.00-15.00 eller 07.00-16.00.
DETTA SÖKER VI
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är ambitiös, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt. Du har en positiv inställning, samarbetar väl med andra och bidrar till en god laganda. Du gillar att ta i när det behövs och känner dig hemma i en produktionsmiljö. Tidigare branscherfarenhet är meriterande, men det viktigaste är att du är engagerad, nyfiken och vill lära dig.
Truckkort behörighet B1 och B2 är meriterande.
Hos Hydroscand erbjuds du en spännande roll i ett internationellt, familjeägt företag där du får möjlighet att växa tillsammans med engagerade kollegor i en kunddriven och decentraliserad organisation. Hydroscand har en stark företagskultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och ett genuint engagemang för våra kunder och vår personal.
Du blir en del av ett bolag som är representerat i över 20 länder med mer än 1400 medarbetare, och där varje individ spelar en viktig roll i både vår gemensamma framgång och din personliga utveckling. Arbetsvardagen är varierad och möjligheterna många - här får du både förtroende och stöd att ta nästa steg i karriären.
Är det dig vi söker eller vet du någon som skulle passa? Ansök eller tipsa oss redan idag!
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
