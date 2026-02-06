Slambilsförare
2026-02-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en slambilschaufför till Helsingborg!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Består av att köra slambil inom en insamlingsverksamhet. Här utför man tömning av enskilda avlopp. Ibland förekommer även körning med släp för att underlätta tömningarna av bilarna väl ute i fält. Man navigerar med hjälp av en dator. Man ska vara företagets ansikte utåt mot kunderna.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av renhållnings branschen.
Du har:
• CE-kort
• ADR tank
• YKB
• Digitalt förarkort
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har ett eget driv gillar att jobba utomhus.
Viktigt är också att du är en lagspelare som är hjälpsam och vill vara en god kollega.
Information och kontakt
Arbetet är ett dagtidsjobb måndag till fredag.
Du blir anställd av Wikan Personal och uthyrd till vår kund, där det på sikt kan bli aktuellt att övergå i en tillsvidareanställning.
Anställningen är på heltid och lön enligt gällande kollektivavtal. Tillsättning sker omgående. Vid frågor kring denna tjänst, vänligen kontakta Tina Persson Balkemo 076-5067821.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
