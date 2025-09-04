Slambilschaufför Sökes Till Ssam!
Söker du ett omväxlande arbete och trivs med ett fysiskt aktivt arbete? Då kan du vara rätt kandidat för tjänsten.
Vi söker nu en ambulerande chaufför som vill jobba som konsult mot SSAM.
SSAM arbetar med en långsiktig vision om att skapa ett Småland utan avfall.
Genom att främja hållbarhet och miljöskydd bygger de sitt arbete på värdeorden Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans, vilka speglar deras engagemang för en mer resurseffektiv framtid.
Som spol- och slambilschaufför hos vår kund kommer du att ha en viktig roll som företagets ansikte utåt hos kunderna. Du kommer att ansvara för ett professionellt bemötande, planera dina arbeten självständigt, lösa problem och rapportera avvikelser.
Arbetet innebär insamling och transport av Slam. Samt daglig tillsyn av fordon, påbyggnad samt vård av utrustning.
DETTA SÖKER VI
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du ha CE-körkort och YKB och erfarenhet av att köra lastbil. Som person bör du vara lösningsfokuserad, ansvarstagande och självgående. Du bör också ha god fysisk förmåga och tycka om att arbeta utomhus.
Vi sätter stort värde i personlig lämplighet och att du har ett driv och en vilja att lyckas i denna roll.
Branscherfarenhet är meriterande.
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet som konsult hos vår kund. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag för chansen att bli en del av deras team och bidra till en grönare framtid!
Varmt välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
