Slaktare sökes till välbetalt företag
Jovi Konsult AB / Slaktarjobb / Skövde Visa alla slaktarjobb i Skövde
2026-01-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Skövde
, Tibro
, Mariestad
, Vara
, Vänersborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som slaktare hos vår kund kommer du att utföra kvalitativ slakt och bearbeta köttprodukter med precision och omsorg för att säkerställa högsta standard på slutprodukten. Arbetet innefattar hantering och styckning av kött samt upprätthållande av hygieniska standarder. Du kommer att arbeta inom ett team av erfarna kollegor som stödjer varandra för att leverera köttprodukter av hög kvalitet. Ditt arbete kommer att inkludera:
Förbereda och bearbeta kött enligt strikta standarder.
Följa föreskrivna hygien- och säkerhetsrutiner.
Samarbeta med kollegor för att optimera produktionseffektiviteten.
Arbetstiden är på dagtid.Bakgrund
Vi ser att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Som person har du ett stort engagemang och driv. Eftersom det förekommer tempoväxlingar i arbetet så ser vi också att du är stresstålig.
Körkort är ett krav.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka din ansökan redan idag för att inte missa chansen att bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995339-1771064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9667163