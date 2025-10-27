Slaktare/kött mästare sökes för köttaffär
2025-10-27
Best Butiker AB är en väletablerad köttbutik i Märsta, känd för högkvalitativt halalkött, vänlig service och en ren, kundorienterad miljö. Vi är stolta över att tillhandahålla förstklassiga nötkötts-, lamm- och fjäderfäprodukter till vårt samhälle. I takt med att vi växer söker vi erfarna halalslaktare som vill ansluta sig till vårt team och bidra med sitt hantverk och sin expertis.
Huvudsakliga ansvarsområden (utökade)
Skärning, trimning och urbening av nötkött, lamm och kyckling enligt halalstandarder.
Specialiserat på traditionella pakistanska och Mellanöstern-snitt, inklusive:
Nötkött: Nihari cut (lammlägg), Qeema (färs med specifikt fettförhållande), biffar, revben, rost och benfria kuber.
Lamm/fårkött: Kotletter, Bogstek, Ben (Raan), Nehari-bitar, Karahi-kuber och Nalli (märgben).
Kyckling: Hel, Tikka-snitt, Biryani-snitt, benfria bröst- och lårdelar.
Tillaga kött som lämpar sig för arabiska rätter som Mandi, Kabsa, Shawarma och Kofta (finhackade blandningar).
Säkerställa korrekt portionering och marmorering för att möta kundernas matlagningspreferenser.
Hantera förpackning, märkning och presentation för mångkulturell kundkrets.
Ledande kvalitetssäkring av kylkedjelagring och daglig hygienefterlevnad.
Hantering av kundorder och rådgivning om idealiska styckningsdelar för olika regionala rätter.
Upprätthålla ett professionellt utseende, utrustningens renlighet och butikssäkerhet.
Förväntas utbilda och handleda yngre slaktare eller lärlingar i halalberedning och etniska snittmetoder
Stödja marknadsföringen av halalprodukter genom marknadsföring i sociala medier och flerspråkig kommunikation.
Hjälpa till att utöka Best Butiker AB:s räckvidd till etniska restauranger och grossistköpare i hela Stockholmsregionen.
Kvalifikationer och färdigheter
Minst 10 års total erfarenhet, inklusive minst 5 år som slaktare/styckare.
Kunskaper i halalslaktmetoder (obligatoriskt).
Kunskap om köttskärningsstilar, typer och regionala preferenser.
Food Safety Standard eller HACCP-certifiering (krävs, måste vara giltig eller kunna erhållas före ankomst).
Kännedom om verktyg och maskiner för slakterier (knivar, sågar, kvarnar, skärmaskiner).
Grundläggande förståelse för kundservice och försäljning i front-of-shop.
Språkkunskaper: Urdu eller Punjabi krävs; Kunskaper i engelska är meriterande; viljan att lära sig svenska förväntas.
Grundläggande kunskaper om inlägg på sociala medier för produktkampanjer eller evenemang (ett plus).
Vältränad, detaljorienterad och en bra lagspelare.
Förmåga att övervaka halalslakt i enlighet med religiösa krav är ett plus
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning med konkurrenskraftig lön enligt svenska kollektivavtal.
En familjeorienterad, stödjande miljö.
Möjligheter till yrkesutbildning och certifiering i Sverige.
Vi erbjuder sponsring av visum och flytt enligt svensk policy för arbetstillstånd (om det behövs)
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: bbutiker@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Best Butiker AB
