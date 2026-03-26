Sláinte söker nya stjärnor till köket!
Sláinte Group AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-03-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sláinte Group AB i Växjö
Växjös hjärta söker nya kockar till köket.
Som kock hos oss på Sláinte ansvarar du för att leverera enastående matupplevelser till våra gäster genom att följa recept, säkerställa hög kvalitet och upprätthålla livsmedelssäkerhetsstandard.
Jobbet föreligger mest på kvällar och är i form av timanställning och helgtjänstgöring. Det kan förekomma mer arbete under sommaren och semestertider.
Passar även dig som har ett annat arbete eller studerar, men vill ha en bisyssla. Du bör då kunna vara flexibel och kunna arbeta när behovet är som störst.
Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Förbereda, tillaga och leverera maträtter enligt våra satta menyer och recept.
Ansvara för ett rent och välstädat kök, inklusive all utrustning, ytor, biutrymmen och maskiner.
Bidra till en positiv atmosfär och ett starkt samarbete i köket.
Om det här låter som du, sök tjänsten idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum. Vid frågor om tjänsten kontakta jobbahosslainte@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: jobbahosslainte@gmail.com Arbetsgivare Sláinte Group AB
(org.nr 559283-9806), http://www.slainte.se
Bäckgatan 15 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Jobbnummer
9822226