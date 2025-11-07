Sláinte söker bartender till hösten

Sláinte Group AB / Servitörsjobb / Växjö
2025-11-07


Bli en del av Sláinte-gänget!
Älskar du puls, musik och god stämning? Vår irländska pub söker nu en bartender till hösten på behovsanställning.
Bartender
Som bartender är du hjärtat i Sláinte. Du serverar gäster, skapar härlig stämning och ser till att alla får en bra upplevelse. Du tar emot beställningar, blandar drinkar, serverar mat vid borden och håller baren och puben ren och snygg.
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet bakom bar, är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs i fartfyllda miljöer.
Låter det som du?
Skicka din ansökan till jobbahosslainte@gmail.com och berätta kort vem du är.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobbahosslainte@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender till Sláinte".

Arbetsgivare
Sláinte Group AB (org.nr 559283-9806)
Bäckgatan 15 (visa karta)
352 30  VÄXJÖ

Jobbnummer
9595016

