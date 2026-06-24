Slagverkspedagog 60 %

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Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Pedagogjobb / Botkyrka Visa alla pedagogjobb i Botkyrka
2026-06-24
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och arbetar för att skapa tillgängliga, trygga och meningsfulla miljöer för invånare i Botkyrka. Förvaltningens uppdrag omfattar bland annat bibliotek, kulturskola, konstverksamhet, idrott och öppen fritidsverksamhet. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan.
Verksamhetsområdet Konst, bibliotek och kulturskola omfattar Botkyrka konsthall, Bibliotek Botkyrka och Botkyrka kulturskola. Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek som är formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Biblioteksverksamheten har ett tydligt fokus på läs- och språkfrämjande arbete, tillgänglighet och uppsökande verksamhet, med målet att stärka jämlikhet, delaktighet och lokal demokrati.
Botkyrka kulturskola erbjuder barn och ungdomar möjlighet att delta i olika aktiviteter och kurser på fritiden i musik, dans, teater, konst och media. I kulturskolan får deltagarna möjlighet att utveckla sina kreativa och konstnärliga färdigheter. Verksamheten finns i kulturskolans egna lokaler i Tumba, Tullinge och Hallunda och ute på kommunens skolor, fritidsgårdar och idrottshallar. Kulturskolan har ca 1 700 elevplatser och en hel del öppen verksamhet. Varje termin bjuder eleverna allmänheten på ett stort utbud av konserter, filmvisningar, vernissage, dans- och teaterföreställningar. Genom omvärldsorientering, ämnesöverskridande verksamhet och nyskapande blir Botkyrka kulturskola en verksamhet i linje med Botkyrka kommuns devis "Långt ifrån lagom".
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Botkyrka kulturskola söker en engagerad slagverkslärare som brinner för att barn och unga ges möjlighet att upptäcka, utforska och utveckla sin egen musikalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• undervisa elever (framförallt i mindre grupper)
• delta i orkesterverksamhet
• genomföra utåtriktad verksamhet tillsammans med kollegor
• rekrytering nya elever
• planering och administrativa uppgifter med anknytning till uppdraget
• arbete med ämnes- och verksamhetsutveckling
Du är schemalagd eftermiddagar och kvällar samt enstaka helger.
Vi erbjuder dig
Du kommer att ingå i ett kollegium med omkring 50 engagerade, erfarna och välutbildade lärare inom musik, dans, teater och film/animation. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kulturskolans verksamhet med de förändringar och möjligheter vi möter i vår samtid.
Du som söker till oss
Krav: Vi vill att du har högskoleutbildning på ditt instrument och pedagogik eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Du har erfarenhet av undervisning i grupp av barn och ungdomar och ett stort intresse och erfarenhet av att utveckla metodik utifrån barn- och ungas olika behov och förutsättningar. Du är öppen, orädd och energisk och beredd att prova nya vägar för att ta till vara elevernas eget engagemang och deras kreativitet.
Undervisningen är förlagd till tisdagar, onsdagar och fredagar.
Meriterande: Du är väl bekant med ett interkulturellt förhållningssätt och har goda erfarenheter av att ha arbetat och verkat i miljöer som präglas av mångfald.
För att trivas med uppdraget söker vi dig som är samarbetsorienterad och kan arbeta bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lösningsorienterad och kan bidra med idéer och nya angreppssätt som leder till resultat
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9977838