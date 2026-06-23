Slagverkspedagog 40% Burlövs kulturskola
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2026-06-23
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Din specialitet är undervisning i trumset och slagverk för barn och unga, gärna med bred genrekännedom för att möta elevens ambitioner och önskemål. Du ingår också i skolans orkestrar och har själv ansvar för att leda en av dem. Du har eleven i fokus och är bra på att skapa goda relationer.
Tjänsten är på 40% och arbetstiden är huvudsakligen förlagd till eftermiddags- och kvällstid. Viss helgtjänstgöring förekommer.
Som lärare vid kulturskolan tillhör du ett glatt och kreativt arbetslag som tillsammans jobbar för att ge barnen och ungdomarna i Burlövs kommun möjlighet att få ett extra språk, ett kulturellt uttryckssätt. Vi jobbar tillsammans med olika projekt och det innebär att du som lärare inte bara är begränsad till att jobba med din egen undervisning utan också kan komma att delta i konserter och speldagar vilka kan äga rum inte bara i Burlövs kommun utan också i samarbete med andra kulturskolor. Vi vill också att våra lärare är engagerade i det gemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs i Kultur- och fritidsförvaltningen.
Burlövs kulturskola är till för alla barn i kommunen och utgår från barnkonventionens artiklar om alla barns rätt att fritt delta i det konstnärliga och kulturella livet samt att få uttrycka sina åsikter och tankar i den form de själva väljer. I våra fina lokaler i Arlöv bedrivs en verksamhet som bygger på elevernas egna val och motivation och är en levande mötesplats för barn och unga. Vi erbjuder barn och ungdomar 4-20 år ett brett kulturutbud - förutom musik i alla dess former har vi även dans, bild och form och animation samt utåtriktad verksamhet i förskolorna och grundskolorna i kommunen. Vi har idag cirka 400 elever och 14 deltidsanställda lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarutbildning från musikhögskola med slagverk som huvudinstrument, eller motsvarande med samma inriktning. Du bör också ha utbildning och erfarenhet av att leda orkester.
Du är en person med stort engagemang, drivande, kreativ, god samarbetsförmåga och sätter eleverna i centrum och låta dem utvecklas i sin egen takt efter sina konstnärliga ambitioner.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-08-07.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333171". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Kärleksgatan 6 (visa karta
)
232 34 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Kulturskolan Kontakt
Enhetschef Kultur i Burlöv
Jonna Salomonsson jonna.salomonsson@burlov.se Jobbnummer
9974071