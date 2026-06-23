Skylttillverkare till PPV i Kållered
Skill Kompetenspartner AB / Musikinstrumentmakarjobb / Göteborg Visa alla musikinstrumentmakarjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
PPV – Plast & Plåt Vägmärken AB är en svensk skyltfabrik med lång erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja vägmärken, skyltar och tillbehör. Sedan starten 1966 har vi haft egen tillverkning i Kållered utanför Göteborg, där vi producerar både standardprodukter och kundanpassade lösningar i plast och plåt.
Våra produkter används bland annat inom trafikmiljö, säkerhet, vägvisning och kommersiell exponering. Vi levererar till kommuner, entreprenörer, företag, organisationer och privatpersoner över hela Sverige. Genom egen produktion, stort lager och hög servicegrad kan vi erbjuda kvalitet, flexibilitet och snabba leveranser.
Hos PPV blir du en del av ett erfaret och engagerat företag där kvalitet, ansvarstagande och praktiska lösningar präglar vardagen. Här erbjuds du en arbetsplats med korta beslutsvägar, nära samarbete och en tydlig ambition att fortsätta utveckla både verksamheten och våra medarbetare.
Dina arbetsuppgifter Som skylttillverkare/textläggare hos PPV blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med tillverkning och färdigställande av skyltar och kundanpassade lösningar. Rollen innebär ett praktiskt arbete där noggrannhet, kvalitet och känsla för detaljer är viktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Textläggning, foliering och applicering av dekaler på skyltmaterial, fordon och andra objekt
Förberedelse och hantering av material inför produktion
Tillverkning, montering och färdigställande av skyltar och skyltprodukter
Kvalitetskontroll och säkerställande av att slutprodukten håller hög standard
Efterbearbetning, packning och förberedelse inför leverans
Bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt inom produktionen
För att skapa en flexibel och hållbar produktion arbetar vi brett inom verksamheten. Du får därför möjlighet att lära dig fler delar av produktionen på sikt och vid behov stötta inom andra produktionsområden. Arbetet är praktiskt och kan stundtals vara fysiskt krävande då tyngre produkter förekommer.
Arbetstiderna är förlagda dagtid:
Måndag–torsdag kl. 07.00–16.00 och fredagar kl. 07.00–15.00.Profil
Vi söker dig som är noggrann, praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna. Du har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta i en produktion där kvalitet och precision är viktigt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har ett praktiskt handlag och tycker om att arbeta med detaljer
Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete
Är tekniskt intresserad och har lätt för att lära dig nya arbetsmoment
Trivs med att arbeta självständigt, men också uppskattar att vara en del av ett team
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Erfarenhet av foliering, skyltproduktion, grafisk produktion eller liknande är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet, vilja att lära och ditt praktiska intresse.
Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar PPV med Skill. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Planerad start för tjänsten är v.33-34.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Andrea Dalen, andrea.dalen@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955339-2066346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Första Långgatan 18 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Jobbnummer
9974977