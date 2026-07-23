Skyltfabrik från start?
e3control AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-23
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Vill du vara med från start?
E3control har startat ett nytt affärsområde inom märkning och graverade skyltar och söker en engagerad och driven medarbetare som vill vara med och bygga upp verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Du arbetar operativt i produktionen med teknisk märkning och ansvarar för hela flödet – från order till färdig produkt.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Producera enligt specifikation
Hantera ordrar
Operera, ställa in och serva maskiner
Utföra kvalitetskontroller
Färdigställa och packa ordrar
Ha kundkontakt i tekniska frågor
Tjänsten utgår från våra lokaler i Västberga.
Arbetstid: 08.00–17.00.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Datakunnig och tekniskt intresserad
Ansvarstagande och strukturerad
Pålitlig, flexibel och trivs i ett högt tempo
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från start
En utvecklande roll i ett växande företag
Nära samarbete med sälj och ledning
Låter det intressant?
Skicka CV och personligt brev till: jakob@e3control.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Endast via mail!
E-post: jobb@e3control.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "e3 signs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare e3control AB
(org.nr 556841-1390)
Västbergavägen 26 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
E3 Control AB Kontakt
Avdelningsansvarig
Jakob Mattsson jobb@e3control.se 072-3399002 Jobbnummer
10010163