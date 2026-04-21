Skyddsvakt till Trollhättan
Addici Security AB / Väktarjobb / Trollhättan
2026-04-21
Är du en person som gillar att arbeta självständigt, har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer? Då kan det vara dig vi söker! Addici Security & Technology söker nu skyddsvakt till vår kund i Trollhättan.
Vilka är vi?
Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå. Om rollen
Du kommer att arbeta tillsammans med ett kompetent team av kollegor, där ni gemensamt ansvarar för att upprätthålla trygghet, säkerhet och skydd för kundens verksamhet och ytor. Uppdraget är förlagt till dag och natt i skift och innefattar uniformerat arbete i vår kunds miljö.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid att du som skyddsvakt hos oss trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du ska ha förmågan att förmedla trygghet till vår kund och deras medarbetare genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfull. Vi värdesätter även en god kommunikationsförmåga och en hög grad av säkerhetstänk och flexibilitet. Naturligtvis förväntar vi oss också att du är drogfri, ostraffad och har ordnad privatekonomi.
Vi ser att du har:
Giltig skyddsvaktsutbildning
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet som skyddsvakt
Meriterande om du innehar utbildning för handhavande av skjutvapen (HAS).
Vad erbjuder vi?
Karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation
Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal med årlig lönerevision
Fast lön enligt kollektivavtal
Avtalspension, försäkringar och förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
Löpande kompetensutveckling genom interna utbildningar och kurser
Anställningsform: Timanställning
Sysselsättningsgrad: Varierande/deltid
Arbetstid: Skiftarbete dag/natt/helg
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
Vid frågor kontakta: David Arwedahldavid.arwedahl@addici.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering använder vi tester som en del av urvalsprocessen. Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Så ansöker du
