Skyddsvakt till Securitas Sala - Sommarjobb
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli en av våra tusentals nya medarbetare inför sommaren 2026 med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt?
Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Om du blir anställd och inte redan är utbildad skyddsvakt bekostar Securitas din utbildning.
Då tjänsten är ett sommarvikariat önskar vi att du är tillgänglig för arbete mellan v 23-33. Är du inte redan utbildad skyddsvakt kommer även utbildning att ske under våren - ca 2 veckor. Där du behöver vara tillgänglig under dessa veckor och 100% närvarande under utbildning. Securitas tilldelar dig ett schema så du i god tid kan planera din sommar med både jobb och härliga aktiviteter! Oavsett om du vill jobba dag eller natt, i högt tempo eller lugn miljö har Securitas arbetet för dig.
Som skyddsvakt är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder. Detta gör du exempelvis i en bevakningscentral eller vid en inpasseringskontroll. Som skyddsvakt har du större befogenheter än en väktare och jobbar ofta i nära samarbete med våra kunders personal med objekt som har avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar.
Arbetsuppgifterna är högst varierande och som skyddsvakt kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men förläggs ofta i 12-timmarspass. Då vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Du kommer till exempel att:
Hantera ärenden inom ditt uppdragsområde
Säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till objekten
Bemanna stationära objekt vid behov
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
För att vara aktuell för rollen behöver du ha godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet. Du ska även inneha B-körkort, vara svensk medborgare och kunna bli godkänd vid säkerhetsprövning.
Specifikt efterfrågade krav:
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Även civil eller militär skyddsvaktsutbildning samt väktarutbildning ses som fördelar.
Vi tror att du är serviceinriktad, lugn och strukturerad, och att du kan hantera periodvis högt tempo. Du är tekniskt intresserad, har lätt att förstå instruktioner och jobbar självständigt men samarbetar väl när det behövs. Du är systematisk, noggrann och har ett öga för detaljer. Personlig lämplighet kommer att väga tungt, och vi söker dig som är ärlig, hjälpsam och vaksam - en person som skapar trygghet för andra.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
I den här rekryteringen kommer du att träffa vår digitala kollega Hubert - ett AI-stöd som hjälper oss att få en rättvis och likvärdig bild av dina erfarenheter och hur du agerar i olika situationer. Hubert gör att alla som uppfyller grundkraven får samma möjlighet att gå vidare, även när det är många sökande. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Maria Brolin
Anställningen är ett vikariat med arbetstidsmått med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2025-01-26
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
