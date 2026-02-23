Skyddsvakt till Securitas Landvetter
Securitas Sverige AB / Väktarjobb / Partille
2026-02-23
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Ta chansen att bli en del av Securitas Skydd! Vi söker nu engagerade medarbetare till vår skyddsvaktsverksamhet i Landvetter för heltidsanställning.
Vi söker nu skyddsvakter till uppdrag att skydda samhällsviktig verksamhet för Sverige. Det här är ett uppdrag för dig som inte bara söker ett arbete - utan är redo att ta dig an en uppgift med stort ansvar och verklig betydelse för vårt lands försörjning och säkerhet. Det handlar om att skydda det som måste fungera - dygnet runt, året runt.
Som skyddsvakt har du en avgörande roll i att upprätthålla säkerheten för verksamheter som är viktiga för Sverige. Du arbetar med utökade befogenheter, ofta i nära samarbete med våra uppdragsgivare.
Arbetet är varierande och kan omfatta både stationär och ronderande bevakning, inpasseringskontroller eller arbete i bevakningscentral. Du kommer att behöva fatta egna beslut i skarpa lägen, ha god uthållighet och ett stabilt omdöme. Därför söker vi en person som har förmågan att behålla lugnet när andra inte gör det - och är lojal mot de svenska intressena.
Skyddsvaktsbevakningen bedrivs såväl inomhus som utomhus, dag som natt. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men förläggs ofta i 12-timmarspass enligt rullande schema. Då Securitas ingår i en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Ange gärna i din ansökan om du föredrar att arbeta dag- eller nattpass.
Tjänsten innebär bland annat att du:
Skyddar samhällsviktiga verksamheter från obehörigt tillträde och andra hot
Utför kontroller enligt gällande föreskrifter och instruktioner
Samverkar med personal och myndigheter i säkerhetsfrågor
Du kommer att bära vapen
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Kravspecifikation
Krav för att söka:
Har godkända betyg i svenska från gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Övriga krav:
Du behöver genomgå och bli godkänd i en säkerhetsprövning då tjänsten innebär placering i säkerhetsklass
Du behöver genomgå en vapenutbildning med godkänt resultat
Meriterande om du även har:
Du har är utbildad skyddsvakt, civil eller militärt (med ett giltigt godkännande)
Du är väktare eller ordningsvakt med giltigt godkännande.
Tidigare erfarenhet av arbete med bevakning av skyddsobjekt, annan bevakning eller säkerhetsarbete
Gått igenom omfattande säkerhetsprövningar
Vapenutbildning (HAS)
Förtydligande för dig som är militär skyddsvakt: har du genomfört skyddsvaktsutbildning hos Försvarsmakten inom ramen för Försvarsmaktens grundutbildning (GMU) så kan denna valideras för civilt bruk. Skyddsvaktsutbildningen, samt GMU, ska vara genomförd 2016 eller senare och ditt utbildningsbevis får inte vara äldre än fem år vid ansökningstillfället. Du bör ha underlaget redo i din ansökan, då det kan ta tid att begära ut hos försvarsmakten.
Vi söker en person med integritet, mognad och förmåga att ta ansvar - både för sin egen och andras säkerhet. Du har en naturlig fallenhet för struktur och ordning, och en vaksamhet som andra litar på. Det här är en tjänst för dig som har livet och erfarenheten i ryggen, och som nu är redo att använda det till att göra skillnad.
Säkerhetsprövning
Observera att tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt gällande regelverk kommer det genomföras säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och registerkontroll. Bedömningen syftar till att utreda laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning om dig, din livssituation samt ekonomiska förhållanden vid prövning av din lämplighet.
I förekommande fall kan motsvarande kontroll göras av den som du sammanbor med, eller har en liknande relation med.
För att bli aktuell för tjänsten krävs därför (som lägst) att;
Du/ni inte förekommer i Polismyndighetens olika register, ex misstankeregister, belastningsregister, osv.
Du/ni har ordnad ekonomi; inte har betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, förekommer hos inkassoföretag eller Kronofogden
Det här är inte ett vanligt jobb - det är ett uppdrag i tjänst för samhället. Är du den vi söker?
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: james.price@securitas.se
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 24/3
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Inför ansökan görs en bakgrundskontroll och säkerhetssamtal för att bedöma om kandidaten uppfyller ställda krav på laglydnad, lämplighet och medborgerlig pålitlighet samt inte har några sårbarheter. Det är ett krav att ha ordnad ekonomi och inga oreglerade skulder.
