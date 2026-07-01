Skyddsvakt till Riksdagsförvaltningen
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2026-07-01
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Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker Riksdagsförvaltningens säkerhetsavdelning en skyddsvakt som vill vara med och skydda den svenska demokratin – ett jobb som är viktigt på riktigt!
Riksdagen är arbetsplats för riksdagsledamöterna och de anställda på partiernas kanslier och i Riksdagsförvaltningen. Det är även en plats för många möten och besök. God säkerhet är en förutsättning för en öppen riksdag. Beslutsprocessen och arbetet i riksdagen ska fungera oavsett vad som händer, och alla ska vara trygga i riksdagens lokaler.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som skyddsvakt hos oss har du ett viktigt arbete. Tyngdpunkten ligger på bevakning men du arbetar också med tillträdes- och säkerhetskontroller och i receptionen. Tillsammans med dina kollegor hanterar du de situationer som uppstår.
Som skyddsvakt är du en viktig ambassadör för riksdagen och för Riksdagsförvaltningen. Du möter ledamöter, medarbetare, besökare och gäster från hela världen – och ditt bemötande bidrar till förtroendet för riksdagens verksamhet. Anställningen präglas därför av professionalism och ett högt servicetänk, där trygghet och tillgänglighet alltid går hand i hand.
Förutom att du arbetar nära kollegorna på den egna avdelningen har du också ett tätt samarbete med andra avdelningar, enheter och yrkesgrupper. Det kan till exempel handla om att gemensamt planera inför besök och evenemang för att skapa smarta och smidiga lösningar för olika säkerhetsfrågor.
Förändringar i vår omvärld påverkar oss i hög grad och därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra arbetssätt. Det betyder att du sannolikt kommer att involveras i olika projekt och arbetsgrupper där du har möjlighet att bidra med både idéer och engagemang.Kvalifikationer
Efter avklarat gymnasium har du skaffat dig erfarenhet från någon form av praktiskt säkerhetsarbete – gärna från bevakningsbranschen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kriminalvården, Tullverket eller någon annan verksamhet som vi bedömer som relevant. Har du dessutom skyddsvaktsutbildning, HAS-utbildning eller erfarenhet av ledarskap är det meriterande.
Det är också meriterande om du har erfarenhet som instruktör, exempelvis inom sjukvård, säkerhetskontroller, vapenhantering, konflikthantering, juridik eller självskydd.
Vi söker dig som är noggrann och har hög integritet. Ett tydligt säkerhetstänk med en sund dos av misstänksamhet är en annan viktig egenskap. Du har öga för detaljer och är vaksam på avvikelser samtidigt som du har förmågan att se saker i ett större sammanhang.
Vi räknar med att du hanterar stress väl och att du kan ta en ledarroll när situationen kräver det.
För att passa som skyddsvakt behöver du vara uthållig och kunna behålla hög mental skärpa även i lågintensiva stunder. Med mycket kort varsel har du förmågan att ställa om till att kunna agera både snabbt och beslutsamt med fortsatt gott omdöme när något händer.
Du är en utpräglad lagspelare och tar ansvar för mer än bara dig själv. I ditt samarbete med andra är du vänlig, prestigelös och lösningsorienterad, och du bidrar aktivt till en god stämning på jobbet. Dessutom har du god förmåga att tänka själv och kan ifrågasätta på ett konstruktivt sätt som bidrar till att vi utvecklar oss både som team och på arbetsplatsen i stort.
Då kommunikation är ett av våra viktigaste arbetsverktyg är det en styrka hos dig att du tycker om att kommunicera och att du gör det tydligt. Du är bra på att såväl ta till dig som att förmedla information, både i tal och i skrift.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning. Anställningen kan komma att omfattas av krigsplacering. Omfattningen är heltid. Tillsvidareanställning med provanställning tillämpas. Urvalstester kommer att genomföras på Plikt- och prövningsverket innan anställning. Testerna omfattar psykologiska och fysiska tester som du behöver få godkänt resultat på för att bli aktuell för anställning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Medarbetarskapet är viktigt för oss. Att arbeta hos oss innebär att du förväntas agera i enlighet med vår syn på medarbetarskap: att uppnå resultat, utveckla och samarbeta.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via http://www.riksdagen.se,
senast den 5 augusti 2026
Referensnummer: 2025–2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om att erbjuda en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor i stället för personligt brev. Var därför noga med att beskriva din kompetens och erfarenhet.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Ulf Lindroth, chef, 08-786 59 42
Christine Hillergren, HR-specialist, 08-786 61 33
Fackliga representanter
Anna Nyströmer, Saco
Anneli Löfling, ST
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00 (Växel)
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), https://www.riksdagen.se/
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges riksdag Jobbnummer
9986226