Skyddsvakt Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Botkyrka
, Tyresö
, Södertälje
Söker du ett arbete med frihet under ansvar där du får användning av tidigare erfarenheter och möjlighet att lära dig nya saker? Är du en ansvarsfull och förtroendeingivande person med ett empatiskt förhållningssätt till andra människor? Då låter detta som ett jobb för dig!
Vad innebär arbetet?
Skyddsvakt arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter. Din främsta uppgift är att leverera säkerhet och trygghet hos våra kunder genom att bevaka samhällsviktiga byggnader såsom exempelvis kärnkraftverk polishus och regeringsbyggnader. Vi skyddar dessa byggnader emot obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism samt rån. Skyddsvaktens arbetsuppgifter kan ofta vara att göra ronder, gå på larmutryckningar och olika kontroller av personer samt fordon.
Vilka är vi?
På Cubsec AB är vi över 1000 medarbetare som alla jobbar med att göra skillnad i samhället. Vi är verksamma inom bevakning och strävar efter att förbättra och bidra i vår omgivning. Tillsammans hjälps vi alla åt, är prestigelösa och kreativa i vårt förhållningssätt, samtidigt som vi inte räds för att rycka in där det behövs.
Grundläggande krav:
Gymnasiekompetens
Rent brottsregister
God ekonomi
Inga betalningsanmärkningar
Mycket goda färdigheter i svenska tal och skrift
Goda färdigheter i engelska tal
Meriterande:
• Körkort
Skyddsvaktsutbildning
• Tidigare erfarenhet inom service
Låter yrket som något för dig? Välkommen med din ansökan. Ersättning
27 498kr- 31 907kr
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Jobbnummer
9657066