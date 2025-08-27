Skyddsvakt heltid till Securitas Upplands-Bro
2025-08-27
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Som skyddsvakt är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder. Detta gör du exempelvis i en bevakningscentral eller vid en inpasseringskontroll. Som skyddsvakt har du större befogenheter än en väktare och jobbar ofta i nära samarbete med våra kunders personal med objekt som har avgörande betydelse för Sveriges säkerhet.
Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar.
Arbetsuppgifterna är högst varierande och som skyddsvakt kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men förläggs ofta i 12-timmarspass. Då vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Du kommer till exempel att:
Hantera ärenden inom ditt uppdragsområde
Säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till objekten
Bemanna stationära objekt vid behov
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har yrkeserfarenhet från säkerhetsbranschen
har en fullständig väktarutbildning
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: maria.wallin.brolin@securitas.se
. Vid frågor som rör rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare: veera.peippo@securitas.se
.
Heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Som ett första steg i vår rekryteringsprocess kommer du bjudas in till en kortare intervju med vår AI-assistent Hubert. Intervjun kan du enkelt genomföra via din mobil eller en dator.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 11/9-2025
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
