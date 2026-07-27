Skyddschaufför till Försvarsmaktens Högkvarter
Försvarsmakten / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av arbete som chaufför, god lokalkännedom om Stockholms innerstad med förmåga att köra under dygnets alla timmar? Är du dessutom serviceinriktad, har hög integritet och förmåga att skapa trygghet? Då kan detta vara jobbet för dig.
Högkvarterets transportsektion söker nu flera skyddschaufförer som vill vara en viktig del av Försvarsmaktens persontransporter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen skyddschaufför ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av transporter där höga krav ställs på säkerhet, flexibilitet och gott omdöme. Arbetet innebär att du på ett säkert, professionellt och diskret sätt transportera personer i varierande miljöer och situationer. Rollen ställer krav på god lokalkännedom, särskilt inom Stockholmsområdet med förmåga att köra under dygnets alla timmar.
Du planerar och förbereder körvägar med hänsyn till bland annat riskbild, trafikläge och aktuella förutsättningar. Du ansvarar för att fordonen hanteras på ett ansvarsfullt och proaktivt sätt, vilket innefattar daglig tillsyn, vård och underhåll av fordon samt tillhörande utrustning. I rollen samarbetar du nära övrig säkerhetspersonal och arbetar enligt fastställda rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Transportuppdragen varierar i omfattning och längd. Du behöver därför vara beredd på såväl kortare som längre transporter. Vissa uppdrag kan även innebära resor med övernattning och att du är borta från hemorten under flera dagar.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
B-körkort
Godkänd gymnasieutbildning
Aktuell och relevant erfarenhet av arbete som chaufför
God förmåga att kommunicera på såväl svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att du ska trivas och passa i denna roll ser vi att du är lugn, trygg och handlingskraftig även i situationer som ställer höga krav på omdöme och beslutsförmåga. Du har ett högt säkerhetsmedvetande, hög integritet och stor diskretion samt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du har förmåga att med hög servicekänsla skapa trygghet för de personer du transporterar. Du är professionell, ansvarstagande och representerar verksamheten på ett förtroendeingivande sätt.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till ett gott samarbete, samtidigt som du är självgående och tar stort eget ansvar för att lösa dina uppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du delar Försvarsmaktens värdegrund som bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar – ÖRA.
Meriterande
Utbildning/erfarenhet av avancerad körning
D-körkort
Erfarenhet av arbete inom ambulans, polis, militär eller annan säkerhetskänslig verksamhet
Sjukvårdsutbildning
Fullgjord värnpliktÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad vid Högkvarteret i Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för sökande som idag inte är anställda inom Försvarsmakten.
Arbetstid: Två veckors rullande schema, mån-fre. Vecka 1: 06:00 – 14:00 / Vecka 2: 14:00 – 22:00.
Förarprov med godkänt resultat samt godkänd säkerhetsprövning krävs innan möjlig anställning.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Tom Sundler. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-17. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Tegelu (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012032