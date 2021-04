Skruvat.se söker en ansvarig ledare till sin returhantering i Br - Insitepart AB - Lagerjobb i Upplands-Bro

Insitepart AB / Lagerjobb / Upplands-Bro2021-04-11Brinner du för service, ledarskap och har en gedigen kunskap om bildelar? Skruvat.se söker dig som vill leda den operativa driften på deras returavdelning.Dina AnsvarsområdenBythjul Norden AB har sitt centrallager på Mätarvägen i Brunna, Kungsängen. Förutom Bythjuls hantering av däck- och fälgar så bedrivs även systerbolaget AB Skruvat Reservdelars returhantering i lokalerna. Vi söker nu dig som vill ansvara för den operativa driften av returhanteringen. Förutom att ansvara för att leda och fördela arbetet på avdelningen så bidrar du till det dagliga arbetet med retur- och reklamationshantering. Tjänsten innefattar personal- och arbetsmiljöansvar för gruppens fyra medlemmar. Du säkerställer att det finns uppdaterade processer och rutiner för avdelningen samt bidrar till utveckling av dessa. Hantering av reklamationer räknas in i ansvaret för avdelningen, ett ansvar som ibland innebär hantering av komplexa ärenden mot kund och leverantör. Du kommer att ha både interna och externa kontakter med såväl kollegor på kundserviceavdelningen som distributörer och kunder.Du som personVi tror att du har ett förflutet inom bilbranschen, kanske är du servicetekniker eller bilmekaniker i grunden men att du senaste tiden jobbat som samordnare eller koordinator där du fått möjlighet att testa på ledarskap. Du gillar att ge god service och strävar efter att alltid ge ett gott bemötande, både i tal och skrift. Ditt sätt att leda andra präglas av ett coachande förhållningssätt. Du har erfarenhet av att jobba i system och Officepaketet sen tidigare. Du är prestigelös i ditt sätt att vara och din kommunikativa förmåga och ditt resultatinriktade driv hjälper dig att hitta lösningar på dom utmaningar som uppstår.2021-04-11Mycket god kunskap om reservdelar och tillbehör till bilarMycket god svenska i tal och skriftErfarenhet av att arbeta i system och Microsofts OfficepaketGod engelska i tal och skriftMeriterande med kunskap i norska och finska i tal och skriftMeriterande med tidigare tjänst i ledande befattningMeriterande med kunskap och intresse för båtarOm Skruvat.se & Bythjul.comSen starten i Sverige 2008 har Skruvat vuxit till att bli Nordens största e-handelsplats för nya bildelar på nätet. Varje vecka hanterar vi tusentals ordrar och nöjda kunder och tack vare internet kan nu alla köpa bildelar av hög kvalitet till rejält rabatterade priser. Vår målsättning är att alltid ge kunden en bra köpupplevelse där våra produkter, vår service och vår kompetens motsvarar dom höga krav kunden har!Bythjul.com har funnits på nätet sedan 2002 och strävar ständigt efter att ligga i framkant när det gäller leveranstider, sortiment och användarvänlighet. Vi jobbar med ett stort lokalt lager, där vi lagerhåller över 100.000 artiklar, detta medför att vi snabbt kan montera och leverera en stor del av vårt sortiment. Under våren 2007 startades även filialer upp i Finland och Norge. Företaget har idag över 25 anställda och omsätter över 400 MSEK. Bythjul Norden AB har sitt huvudkontor i Stockholm. Lagerhållning och produktion sker i vårt distributionscenter i Stockholm.Låter detta som din nästa utmaning?Tjänsten är tillsvidare. Provanställning tillämpas. Arbetspsykologiska tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.Rekryteringsprocessen hanteras av Insitepart. Har du några frågor kring tjänsten eller processen är du välkommen att höra av dig tillPål Wetterbrandt, pal.wetterbrandt@insitepart.se 073-503 02 23Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidat.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Insitepart AB5683618