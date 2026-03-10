Skrovkonstruktör Till Bolag Inom Försvarsbranschen
Är du en skrovkonstruktör med ett intresse för skeppsbyggnad och avancerad konstruktion? Lockas du av att delta i varierande utvecklingsprojekt och bidra till framtagning av framtidens fartygsskrov? Då kan det här vara möjligheten för dig!
I den här rollen arbetar du som konstruktör med fokus på fartygsskrov i både stål och komposit. Du blir en del av tvärfunktionella utvecklingsteam där du ansvarar för konstruktion, beräkningar och analyser, och följer utvecklingsarbetet hela vägen från idéstadium till färdigt produktunderlag. Arbetet innebär nära samverkan med beräkningsingenjörer, olika konstruktionsdiscipliner, produktion och inköp för att säkerställa effektiva och välfungerande lösningar. Dina huvudsakliga verktyg blir Aveva Marine, Aveva E3D, Creo och Nauticus.
Rollen är placerad i Karlskrona.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta på uppdrag hos vår kund i Karlskrona.
Vi söker dig som:
Har en examen inom marinteknik, maskinteknik eller annan relevant utbildning
Har ett par års erfarenhet av skrovkonstruktion eller närliggande område
Har ett intresse för materiallära
Som person är du självgående, ansvarstagande, analytisk och initiativtagande
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligtPubliceringsdatum2026-03-10Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här. Så ansöker du
