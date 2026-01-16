Skrivtolk till Tolkcentralen, Härnösand
2026-01-16
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Tolkcentralen för döva, dövblinda och personer med hörselnedsättning är organiserad som en av tre enheter inom Hörselvården, Region Västernorrland med placering i Härnösand.
Inom tolkcentralen arbetar 11 personer; teckenspråkstolkar, administratör och enhetschef.
Det är en kreativ verksamhet med många utvecklingsidéer, vilket ställer krav på stor ansvarskänsla. Tolkcentralens uppdrag är att göra det möjligt för personer med dövhet, dövblindhet, hörselnedsättning att kommunicera enligt vårt uppdrag som finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen. Vi är ett härligt och glatt gäng med stor entusiasm för vårt uppdrag där vi stötta och pushar varandra. Som anställd hos Region Västernorrland har du tillgång till regionens friskvårdsanläggningar samt möjlighet till friskvårdstimme eller friskvårdbidrag.
Vi söker nu en skrivtolk till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som skrivtolk kommer du bland annat arbeta med:
Skrivtolkning inom- och utom länet
Viss mån hjälpa till med admisitrativa uppgifter
Medverka till verksamhetens utveckling av skrivtolkning på distans
I viss utsträckning sitta i samordningen och ta emot beställningar
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad skrivtolk
Har en hög språklig nivå och förmåga till nivåanpassning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk
Kan teckenspråk
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
