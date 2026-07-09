Skräddare och kostymassistent
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2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Vi söker nu en extra skräddare och kostymassistent timanställning i projekt, förekommande på både veckodagar och helg. Du kommer att arbeta med sömnad och mönsterkonstruktion av dans- och teaterkläder samt arbete med håruppsättning och teatersmink. Även arbete som påklädare vid föreställning förkommer.
Hos oss blir du en del av en positiv personalgrupp med trevliga kollegor du kommer arbeta som en del i vår kostymavdelning som består av en fast anställd kostymör och ett antal projektanställda skräddare.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter inkluderar, sömnad och mönsterkonstruktion samt arbete med håruppsättningar och teatersmink. Under ledning av kostymansvarig/kostymör, kreativt skapa och förädla kostym till föreställningsverksamheten, underhåll av kostymer, ändring/nysömnad, dekoration/utsmyckning, patinering, arbete med huvudbonader, danskläder. Arbetsuppgifter kring rekvisita och mindre scenografiarbete kan förekomma.
Tillsyn av danselever samt andra medverkande inom föreställningsverksamheten kan även förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skräddare eller sömmerska med inriktning dans och teater. För den här tjänsten behöver du ha kunskaper inom dans- och teaterkläder och vi ser gärna att du har arbetat med mönsterkonstruktion för dans.
Om du har tidigare erfarenhet av arbete på teater är det mycket meriterande. Då Svenska Balettskolans elever är i åldrarna 10-16 år är det även en fördel om du har arbetat med barn tidigare.
Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete, vilket innebär att du har förmåga att arbeta mot uppsatta tidsramar. För den här tjänsten är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga och har lätt för att arbeta både tillsammans med andra och på egen hand. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av tillverkning och assistans med kostym, danskläder, inom skolans sceniska utbildning.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Sebastian Michanek sebastian.michanek@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9997749