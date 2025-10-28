Skräddare
Eliass Georges Fyndmarknad AB / Skräddarjobb / Botkyrka Visa alla skräddarjobb i Botkyrka
2025-10-28
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eliass Georges Fyndmarknad AB i Botkyrka
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett helhetsansvar för tillverkning, anpassning och justering av både klädesplagg och textilinredningar. Arbetet kräver djup teknisk kunskap, formsinne och stor precision.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Skräddarsy måttbeställda plagg, kostymer och uniformer i exklusiva tyger
Designa, sy och justera gardiner, draperier och textila inredningslösningar för privata och offentliga miljöer
Utföra gardinjusteringar på plats hos kund, inklusive mätning, montering och anpassning av tygfall, längder och veckning
Utföra provningar, passformsjusteringar och kvalitetskontroller
Arbeta med avancerade material som sammet, silke, linne, ull och specialtyger
Ansvara för mönsterkonstruktion, hand- och maskinsömnad samt detaljarbete med couture-finish
Samarbeta med designers, inredare och projektledare i kundprojektKravprofil för detta jobb
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet som skräddare, sömmerska eller textiltekniker inom exklusivt mode, teater eller inredning
Expertis inom gardiner, draperier och textila installationer, inklusive mätning, montering och justering
Avancerad kunskap i mönsterkonstruktion, textilmateriallära och couture-tekniker
Förmåga att arbeta självständigt med helhetsansvar från design till färdig produkt
Mycket god känsla för proportioner, färg och material
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
Arbetstid och lön:
Heltid, 40 timmar/vecka.
Lön enligt kollektivavtal eller individuellt överenskommen nivå som minst motsvarar kollektivavtal i branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: gabriel_georges@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eliass Georges Fyndmarknad AB
(org.nr 556192-8127)
Segersbyvägen 24 (visa karta
)
145 63 NORSBORG Jobbnummer
9578648