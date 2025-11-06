Skräddare - Projektanställning hos Unitex
2025-11-06
Om tjänsten
Vi söker skickliga och erfarna skräddare till vårt team för projektbaserat arbete med sömnad, reparation, remake och måttanpassning av kläder. Du blir en del av ett hållbart initiativ där hantverk möter digitala lösningar.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta med ledande svenska modeföretag
En del av Sveriges mest innovativa cirkulära textilinitiativ
Kreativ och professionell miljö med fokus på kvalitet och hållbarhet
Möjlighet till fortsatt samarbete efter projektets slutDina arbetsuppgifter
• Reparation och ändringar av kläder (byxor, jackor, klänningar, m.m.)
• Kvalitetskontroll och dokumentation av färdiga plagg
• Produktion av remake-plagg och små serier
• Klippa mönster, Måttagning, press och slutfinish
• Samarbete med projektledare och digital orderhantering via Unitex-systemetProfil
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som skräddare, sömmerska eller textilhantverkare
• Gedigna kunskaper i industrisömnad, mönsterjustering och ändringar
• Erfarenhet av att arbeta med olika material och konfektionsplagg
• Noggrannhet, ansvarstagande och hög känsla för kvalitet
• Meriterande: Erfarenhet av remake, återbruk eller arbete i sömnadsfabrik
• Observera: Arbetstester kommer att genomföras innan anställning.Övrig information
Arbetsplats: I Unitex ateljé i Örebro eller från egen ateljé (efter godkännande) Anställningsform: Projektanställning 6 månader, med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Heltid eller deltid enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse, minst motsvarande kollektivavtal
• Skicka CV, kort presentation och bilder på eventuella arbetsprover till infoUnitex@cleverex.se
Märk mejlet med "Skräddare - Projektanställning Unitex".Om företaget
Unitex är ett svenskt cirkulärt modeföretag som digitaliserar och tillgängliggör reparation och ändringssömnad för mode- och retailbranschen. Vi samarbetar med varumärken som Åhléns, Filippa K, Weekday och Humana Second Hand för att ge kläder ett längre liv genom lokal reparation och remake. Vår verksamhet växer snabbt, och vi söker nu erfarna skräddare till kommande cirkulära pilotprojekt. Ersättning
