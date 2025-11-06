Skräddare - Projektanställning hos Unitex

Cleverex Bemanning AB / Skräddarjobb / Örebro
2025-11-06


Visa alla skräddarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Örebro, Kumla, Hallsberg, Arboga, Karlskoga eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-11-06

Om tjänsten
Vi söker skickliga och erfarna skräddare till vårt team för projektbaserat arbete med sömnad, reparation, remake och måttanpassning av kläder. Du blir en del av ett hållbart initiativ där hantverk möter digitala lösningar.

Du erbjuds

Möjlighet att arbeta med ledande svenska modeföretag

En del av Sveriges mest innovativa cirkulära textilinitiativ

Kreativ och professionell miljö med fokus på kvalitet och hållbarhet

Möjlighet till fortsatt samarbete efter projektets slut

Dina arbetsuppgifter
• Reparation och ändringar av kläder (byxor, jackor, klänningar, m.m.)

• Kvalitetskontroll och dokumentation av färdiga plagg

• Produktion av remake-plagg och små serier

• Klippa mönster, Måttagning, press och slutfinish

• Samarbete med projektledare och digital orderhantering via Unitex-systemet

Profil
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som skräddare, sömmerska eller textilhantverkare

• Gedigna kunskaper i industrisömnad, mönsterjustering och ändringar

• Erfarenhet av att arbeta med olika material och konfektionsplagg

• Noggrannhet, ansvarstagande och hög känsla för kvalitet

• Meriterande: Erfarenhet av remake, återbruk eller arbete i sömnadsfabrik

• Observera: Arbetstester kommer att genomföras innan anställning.

Övrig information
Arbetsplats: I Unitex ateljé i Örebro eller från egen ateljé (efter godkännande) Anställningsform: Projektanställning 6 månader, med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Heltid eller deltid enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse, minst motsvarande kollektivavtal

• Skicka CV, kort presentation och bilder på eventuella arbetsprover till infoUnitex@cleverex.se
Märk mejlet med "Skräddare - Projektanställning Unitex".

Om företaget
Unitex är ett svenskt cirkulärt modeföretag som digitaliserar och tillgängliggör reparation och ändringssömnad för mode- och retailbranschen. Vi samarbetar med varumärken som Åhléns, Filippa K, Weekday och Humana Second Hand för att ge kläder ett längre liv genom lokal reparation och remake. Vår verksamhet växer snabbt, och vi söker nu erfarna skräddare till kommande cirkulära pilotprojekt.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1034".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleverex Bemanning AB (org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/

Kontakt
Peyrau Saleh
peyrau.saleh@cleverex.se

Jobbnummer
9592082


 

Prenumerera på jobb från Cleverex Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cleverex Bemanning AB: