Skötselarbetare till säsong 2026
Mark & Trädgård Skottorp AB / Trädgårdsanläggarjobb / Varberg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Varberg
2026-01-07
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mark & Trädgård Skottorp AB i Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
DITT NYA ARBETE
Vi söker flera medarbetare till Mark & Trädgård Skottorp grönyteskötsel. I arbetsuppgifterna ingår bland annat skötsel, renhållning, häckklippning och ogräsrensning. Du kommer att arbeta i Varbergs området.
Anställningen är på heltid, säsongsanställning huvudsak under april-september. Lön enligt avtal.
VEM ÄR DU
B-körkort eller AM-kort är ett krav för att kunna utföra ditt dagliga arbete. Som person är du ansvarstagande, handlingskraftig, positiv och prestigelös. Vi lägger stor vikt på personligt engagemang och samarbetsförmåga. Trädgårdsutbildning ses som meriterande.
KONTAKT OCH ANSÖKAN
Skicka din ansökan senast den 1:a mars 2026, men gärna så snart som möjligt då urval sker löpande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964855-1761959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark & Trädgård Skottorp AB
(org.nr 556878-0521), https://marktradgardskottorp.teamtailor.com
Blästergatan 15D (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
Mark & Trädgård Skottorp Jobbnummer
9670849