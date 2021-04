Skötselarbetare inom grönyteskötsel, Helsingborg - Logent AB - Trädgårdsodlarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Logent AB

Logent AB / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg2021-04-022021-04-02Som skötselarbetare inom grönyteskötsel vistas man i våra kunders utemiljöer där man bla. planterar, beskär, klipper gräs och ogräsbekämpar för att skapa en trivsam miljö.Vi erbjuder dig goda möjligheter, i en företagsmiljö där alla har viljan att göra ett bra jobb.Tjänsten innefattar alla förekommande arbetsuppgifter inom skötsel samt underhåll av utemiljö så som ogräsrensning, gräsklippning, renhållning, häckklippning, beskärning av buskar och träd m.m.Du arbetar heltid förlagd på dagtid.Kunden är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljöer genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Verksamheten är uppdelad i tre rörelsesegment: grönyteskötsel och finplanering, sport- och fritidsanläggning och träd- och skogsvård. Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår personal som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra tjänster inom skötsel och drift består under en lång tid.Vi vill att du är driven, strukturerad, engagerad och tar stort eget ansvar för ditt arbete, då vi oftast arbetar lagvis skall du ha mycket god sammarbetsförmåga och initiativtagande.Du är en serviceinriktad, flexibel person som är mån om att utföra ett bra arbete.MeriterandeBehörighet och erfarenhet av röjsåg och andra grönytemaskinerKravB-körkortBehärskar svenska i tal och skriftOm LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2019 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK.Vi är måna om våra anställda och erbjuder alla medarbetare försäkringar och marknadsmässiga löner. För dig som vill prova på att arbeta i Norge eller kan tänka dig att arbeta vid någon av de andra orterna där Logent finns representerade i Sverige så har vi på Logent många roliga uppdrag att erbjuda, vi ser gärna att våra anställda utvecklas inom koncernen!Läs mer på www.logent.se Om ansökanTjänsterna skall vara tillsatta under april månad och rekryteringsarbetet sker löpande. Du ansöker om tjänsten via annonsen, vi behöver ditt CV och ett ansökningsbrev. Ansvarig rekryterare går igenom inkomna ansökningar och gör urval, är du en av dem som går vidare i processen kommer du att bli kontaktad för en första telefonintervju och avstämning kring erfarenheter relevanta för tjänsten. Går du sedan vidare i processen får du möjlighet att komma till Logent för att träffa ansvarig rekryterare på en personlig intervju.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Logent AB5671120