Skötare vuxenpsykiatri
2026-04-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vi söker fler kollegor till vuxenpsykiatrins avdelning två i Kalmar! Hos oss möter du människor i några av livets mest sårbara stunder och får möjlighet att göra verklig skillnad, varje dag.
I ditt team finns bland annat av skötare, sjuksköterskor, läkare och kurator. Du arbetar nära patienten med bland annat basal omvårdnad, observationer och dokumentation. Våra patienter har skiftande diagnoser, tillstånd och behov vilket gör att arbetet blir omväxlande och utvecklande.
I rollen samverkar du med flera aktörer, bland annat kommunens psykiatri, psykiatrisk rehabilitering och psykiatriska mottagningar. Du bidrar också aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Vi vill tillsammans lyckas med vårt uppdrag och för att göra så arbetar vi med ett tätt samarbete inom heldygnsvården.
För att du ska trivas kommer du erbjudas introduktion och löpande internutbildningar.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Vi söker både dig som är intresserad av en tillsvidareanställning och dig som vill arbeta hos oss på vikariat.
Om dig
Du är utbildad skötare eller undersköterska, alternativt har en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbetserfarenhet från psykiatri, behandlingshem eller liknande verksamhet är meriterande.
Som person ser du värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor, vilket är basen för smidiga samarbeten. Du har förmåga att kommunicera tydligt och anpassa ditt språk efter mottagare och situation.
För att trivas hos oss uppskattar du arbetets komplexa och varierande natur. Det innebär att du är flexibel och trygg i att ta egna initiativ med fokus på patienten för ett respektfullt och omtänksamt bemötande.
Vi tror att du, liksom vi, värdesätter att aktivt bidra till en positiv arbetsmiljö.
För att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans så kommer vi att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nybyggda och moderna lokaler speciellt anpassade för specialistpsykiatrin. Dessa lokaler främjar en effektiv samordning inom psykiatrins verksamheter och erbjuder en trivsam miljö för dig, med rymliga personalutrymmen samt en vacker utsikt över Kalmarsund och Öland. Vi är en klinik med 37 vårdplatser och cirka 230 anställda. Här finns tre heldygnsvårdsavdelningar och två öppenvårdsmottagningar.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
Psykiatriförvaltningen Kontakt
chef
Jacob Ersgård 010-3581547
