Skötare/undersköterska till psykiatrisk heldygnsvård
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
2025-09-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Heldygnsvården i Hudiksvall befinner sig mitt i en spännande förändringsresa. En gemensam vårdavdelning med ett tydligare strukturerat akutflöde har skapats. Utgångspunkten för omställningen har varit att utifrån tillgängliga resurser och förutsättningar skapa en heldygnsvård som är personcentrerad, effektiv, trygg, säker och av hög kvalitet. Riktningen framåt har tydliggjorts av våra brukare som tagit fram ledstjärnor för vad våra tillgängliga resurser ska åstadkomma för dem; Att i möjligaste mån kunna vara kvar hemma och då känna sig trygg, en ökad tillgänglighet till vården vart man än befinner sig i Hälsingland och att rätt vård är viktigare än själva platsen för vårdens utförande.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Heldygnsvården i Hudiksvall söker en skötare/undersköterska som vill arbeta i en modern psykiatrisk verksamhet. Tillsammans arbetar vi med att driva utvecklingen för att möta framtidens behov. På våra avdelningar kommer du ingå i team som arbetar med patientens vård. Du kommer vara den som patienten möter först i dennes vård samt vara den som patienten kommer kunna vända sig till under vårdtidens gång. Du är den som följer med på läkarsamtal och har som uppdrag att skapa en trygghet för patienten när den är som sårbarast. Du kommer verka för god omvårdnad nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter samt utforma individuella vårdplaner med patientens återhämtning i fokus, anhörigomhändertagande samt samverkan med vårdgrannar. Vi har tio veckor fast schema som rullar. Tjänstgöring gällande helgerna är fyra helger på tio veckor.
Som skötare/undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• provtagning som till exempel drogscreening och venprovtagning samt triagering
• omvårdnadssamtal
• basal omvårdnad
• individuell planering för patienten
• att handleda nya medarbetare och undersköterskeelever.
Hos oss får du
• vara en del i arbetet med framtidens psykiatriska heldygnsvård
• arbeta i team
• en varierad tjänst där du får arbeta med olika psykiatriska sjukdomar
• verka för god omvårdnad
• samverka mellan enheter.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser att du har ett etiskt förhållningssätt, integritet och agerar stabilt för att kunna hantera verksamhetens arbete professionellt. Du är som person lugn och stabil, med en förmåga att förmedla trygghet i situationer som kräver ett säkerhetstänk och flexibilitet. Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med andra och har en positiv attityd. Du ska fungera i team, men också kunna agera självständigt och på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta snabba beslut när situationen så kräver det. Du har en god kommunikativ förmåga och kan kommunicera och hantera situationer med människor i affekt. Arbetet kan vara utmanande, både fysiskt och psykiskt, då verksamheten stundtals vårdar mycket svårt sjuka patienter. Vi lägger stor vikt till din personlighet och lämplighet att arbeta hos oss.
I rollen som skötare/undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska eller skötare.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk vård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Emma Värnå, vårdenhetschef emma.varna@regiongavleborg.se 0650-59 30 06 Jobbnummer
9497017