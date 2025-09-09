Skötare/Undersköterska till Psykiatrisk akutmottagning
Att arbeta hos oss innebär ett omväxlande och stimulerande arbete där du har ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper i vår verksamhet. Hos oss arbetar en engagerad personalgrupp med fokus på våra patienter, gott bemötande och kvalitet. Hos oss får du kollegial gemenskap och möjlighet till mycket patientkontakt. Om du är nyanställd får du introduktionsutbildning.
Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till universitetssjukhuset i Örebro. På vårdavdelningarna har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar. Samverkan med våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) är en viktig del i vårt arbete. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Skötare/Undersköterska till Psykiatrisk akutmottagning

Dina arbetsuppgifter
Arbetet på psykiatriska akutmottagningen är varierande och du arbetar i team med sjuksköterska och läkare. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att påbörja triagering och ge råd och stöd på plats och i telefon. Utifrån triage och vårdnivå erbjuds vård, detta sker i samråd med legitimerad medarbetare.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad skötare/undersköterska, gärna med inriktning psykiatri enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. Du kan även gått skötarutbildning som YH-utbildning. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk triage enligt RETTS. Det är även meriterande om du har med dig somatiska erfarenheter/kunskaper inom ramen för yrket. Vi ser även gärna att du har kunskap/erfarenhet från andra delar i samhället såsom exempelvis kommun, primärvård, beroendevård. Detta för att vi ska kunna bredda våra kunskaper i arbetsgruppen så mycket som möjligt för att kunna möta våra sökande på bästa sätt.
Som person är du trygg och tycker om att samarbeta med andra. Du har ett öppet sinne för att lära dig nytt. Då vi arbetar i team krävs det också att du har en mycket god samarbetsförmåga, kan ta egna initiativ, vara flexibel och ha hög social kompetens. Enheten värnar om ett väl fungerande samarbete inom hela arbetsgruppen och tilliten till varandra är något vi värdesätter högt. Du har ett serviceinriktat bemötande till både patienter och medarbetare. Att du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten, ser vi som en självklarhet. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten.
Kan du se dig som medarbetare i vårt team? Då hoppas vi få möjlighet att lära känna dig!
Om tjänsterna:
Intervjuer sker löpande.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
