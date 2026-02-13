Skötare/Undersköterska till ECT- och rTMS-mottagningen - vikariat
Region Dalarna / Vårdarjobb / Falun Visa alla vårdarjobb i Falun
2026-02-13
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
ECT- och rTMS-mottagningen är en specialiserad enhet inom Länsvuxenpsykiatrin i Dalarna. Vi ansvarar för att tillgodose psykiatrins behov av ECT- och rTMS-behandlingar för både öppenvård och slutenvård.
Verksamheten omfattar även utbildning av personal och studerande, samt medverkan i forskningsprojekt.
Mottagningen är ansluten till det nationella ECT-registret och rTMS-registret, och våra insatser bygger på evidens, erfarenhet och ett stort engagemang för patienterna. Majoriteten av våra patienter behandlas för depression i olika svårighetsgrader, men vi möter även personer med tillstånd som psykos, mani och olika ångesttillstånd. Vi är ett välfungerande team där skötare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och anestesipersonal arbetar nära tillsammans.
Vill du arbeta i en högspecialiserad och evidensbaserad psykiatrisk verksamhet där du verkligen gör skillnad? ECT- och rTMS-mottagningen inom Länsvuxenpsykiatrin i Dalarna söker nu en engagerad skötare/undersköterska för ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/skötare hos oss kommer du att:
Utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter såsom observation, övervakning och omvårdnad
Arbeta på uppvaket under ECT-dagar
Delta i planering och genomförande av ECT- och rTMS-behandlingar
Följa patienten genom hela vårdflödet - från remiss till behandling och viss uppföljning
Genomföra psykiatriska bedömningar och kontinuerligt följa upp patientens mående
Dokumentera och registrera i patientjournal enligt gällande rutiner
Samverka nära med andra delar av psykiatrin och medverka i forskningsrelaterade aktiviteter
Du får intern utbildning och handledning av erfarna kollegor för att tryggt komma in i arbetet och metoderna.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att förbättra livskvaliteten för patienter med komplexa tillstånd
Ett engagerat och kompetent team
En arbetsplats med fokus på trygghet, kvalitet och god arbetsmiljö
Arbetstid, dagtid, måndag- fredag, även möjlighet att arbeta deltid
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Examen från Vård- och omsorgsprogrammet, yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning
Meriterande:
Erfarenhet av psykiatrisk vårdDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Är trygg i patientkontakt och har ett lugnt, stabilt bemötande
Trivs i ett team och värdesätter gott samarbete
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har förmåga att anpassa dig efter patientens dagsform och behov
Är intresserad av modern psykiatrisk vård och tekniknära behandlingsmetoder
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
