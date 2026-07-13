Skötare till vår psykosmottagning, team 4
Region Östergötland / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-07-13
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, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nyfiken på psykiatrin och psykosvård?
Vill du vara en del av en verksamhet som är flexibel och personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård och en akutverksamhet samt våra mobila verksamheter. Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet och på Gasverksgränd.
Vårt erbjudande
Vi söker nu en skötare till vår psykosmottagning, team 4.
Vid klinikens psykosmottagning har våra skötare en central roll. Fokus i detta arbete är att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga kvalitet i behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade och beprövade metoder. Vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer.
Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns goda möjligheter till personlig utveckling inom yrkesrollen.
Läs gärna om vår karriärstege för skötare och även om dina förmåner här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att såväl självständigt som tillsammans med andra behandlare i teamet bedriva patientarbete för personer med psykossjukdom.
Som skötare arbetar du med psykiatriskt omvårdnadsarbete där det ingår att stödja och motivera patienten samt att bedöma och identifiera dennes behov. Du har en viktig roll i att samordna insatser för patienten. I uppdraget kommer du att vara patienternas fasta vårdkontakt. Du ansvarar för uppföljning av behandlingsinsatser och utför stödjande- och psykopedagogiska samtal. En stor del av arbetet innebär ett tätt samarbete med andra professioner, externa aktörer samt anhöriga kring patienten.
I tjänsten ingår det att utföra provtagning, både blodprover och drogtestning, ta EKG och kontroller av vitala parametrar. Du kommer även bemanna vår telefonrådgivning. Arbetet innebär mångsidighet och nya uppgifter kan tillkomma vartefter behov uppstår. Introduktionen anpassas efter dina behov och dina tidigare erfarenheter.
Arbetsgrupp
Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, psykolog, kurator, arbetsterapeut och skötarkollegor.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare inom psykiatri eller likvärdig utbildning.
Arbetslivserfarenhet inom psykiatriskt omvårdnadsarbete, psykiatrisk öppenvård samt tidigare arbete med patienter med psykossjukdom är meriterande. Du bör ha erfarenhet av provtagning och hälsokontroller.
Arbetet kräver god datavana då du kommer att arbeta i olika IT-system. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor samt andra aktörer är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Du kan arbeta självständigt och är trygg i dig själv, du ska kunna planera och strukturera din egen arbetsdag. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är flexibel. Flexibel står för att kunna växla mellan arbetsuppgifter. En självklarhet är att du har en god samarbetsförmåga och att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete. Du kan skilja på det personliga och professionella och kan se möjligheter i förändringar. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi tillämpar inte löpnade urval i denna rekrytering. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan fram till sista ansökningsdagen. Efter detta datum går vi igenom alla inkomna ansökningar. Tillträde till tjänst efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset, Ingång 30, plan 11, Väntrum (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping Jobbnummer
10000531