Skötare till Specialpsykiatrisk Öppenvård, Kramfors
2025-08-08
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som är en del av Länsverksamhet Psykiatri. Här arbetar specialistläkare, läkare under utbildning, psykiatrisjuksköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, medicinska sekreterare kuratorer och skötare. Mottagningens uppdrag är att utgöra en tillgänglig öppen psykiatrisk mottagningen för vuxna. Detta innebär att vi erbjuder bedömningar utredningar och behandlingar av psykiatriska tillstånd både genom planerad och akut verksamhet. Nu söker vi en skötare/behandlingsassistent till teamet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som skötare/behandlingsassistent arbetar du nära patienten, och en stor del av arbetet är att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin förmåga att klara sin vardag på egen hand. Det görs bland annat genom olika typer av samtal:
Stödjande
Rådgivande
Motiverande
Ibland även gruppsamtal/familjesamtal
En skötare/behandlingsassistent behöver kunna ta emot och hantera olika känslouttryck från patienten såsom skam, oro, ilska, ångest, rädsla, sorg m.fl.
På vår mottagning arbetar vi såväl enskilt som i team. Teamarbete utgör en betydande del. Vi erbjuder en trevlig och utvecklande arbetsmiljö med utpräglat teamarbete och kollegialt stöd, där du ges möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling och utbildning inom ramen för uppdraget. Dessutom erbjuds förmåner som friskvårdbidrag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad skötare, specialiserad psykiatrisk undersköterska eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har minst 5 års erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har utbildning i grundläggande psykoterapi (steg 1) eller annan likvärdig behandlingsmetod
Har en MI-utbildning
Har erfarenhet av psykiatrisk vård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Empatisk förmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västernorrland
Region Västernorrland
Region Västernorrland
Rekryterande chef
