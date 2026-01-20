Skötare till socialpsykiatrin (vikariat)
2026-01-20
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för våra brukare?
Just nu söker vi dig som vill arbeta på Mariegården boende i Svängsta.
Karlshamns kommun bedriver idag 2 boenden med inriktning psykiatri i enlighet med SoL (Socialtjänstlagen). Boendena är belägna i Asarum och Svängsta och drivs med fokus på brukarna, med målsättningen att erbjuda trygghet, delaktighet, nöjdhet och kvalité.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid fram till 31/8- 2026 med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Du är ett socialt och pedagogiskt stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du ska motivera till att skapa struktur i hemmet och bidra till en fungerande vardag utifrån ett individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes önskemål och behov. Vi arbetar med evidensbaserade metoder.
Du ska kunna arbeta med långsiktiga strategier men också hitta lösningar på akuta situationer, samverka med resurspersoner inom verksamheten både internt och externt.
Schemat bygger på kombinerat dag, kväll, LJK natt och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du är utbildad socialpedagog, behandlingsassistent, undersköterska inom psykiatrin eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av och intresse för att arbeta med personer inom målgruppen.
Som person är Du flexibel med god samarbetsförmåga, men kan även arbeta självständigt. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för uppdraget finns krav på dokumentationsskyldighet och vana att använda systemet LifeCare. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt att du har B-körkort för manuell växellåda. Övrig information
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Belastningsregister krävs för tjänsten, mer information finns i autosvar vid ansökan.
Som anställd i Karlshamns kommun får du tillgång till bland annat personalklubb med många erbjudanden och aktiviteter, hälsopaus, möjlighet till semesterväxling m.m.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04, intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kontakt
Förfrågningar kring tjänsten görs till enhetschef Minja Radivojevic tel. 0454-81960
Fackliga företrädare Kommunal, tel. 0454-811 91 Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Minja Radivojevic mirjana.radivojevic@karlshamn.se 0454-81960 Jobbnummer
9694085