Skötare till psykosmottagning B
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-02
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Psykosmottagning B bedriver verksamhet för personer över 18 år. Mottagningen har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Alla patienter tilldelas en ansvarig läkare och en samordnare (case manager). Mottagningens arbetssätt utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, med målsättningen att patienten med stöd och hjälp ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Patienter vid mottagningen erbjuds bland annat IMR (illness, management and recovery), insatser enligt vårdprogrammet för psykiatrisk rehabilitering, social färdighetsträning, VOSS (vård- och stödsamordning) och hälsofrämjande åtgärder.
Arbetet är teambaserat. Varje team består av psykologer, specialistläkare, specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut och kuratorer. Vi samarbetar med andra vårdgivare inom kommun och landsting och vi erbjuder även stöd till närstående.
Ditt uppdrag
I rollen som skötare är dina främsta uppgifter att samordnare patienternas vård genom att vara fast vårdkontakt. Du kommer även att vara med och leda våra hälsofrämjande grupper. Du samarbetar nära med kollegor från andra professioner för att säkerställa en sammanhållen vårdprocess. En viktig del av tjänsten är att erbjuda stöd och vägledning till patienter och deras nätverk, både genom enskilda stödsamtal och i grupp. Du kommer även att samverka med kommun, socialtjänst och andra vårdgivare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienterna. Hos oss får du också möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling genom att delta i kontinuerligt förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Tidigare erfarenhet från psykiatrisk vård, särskilt inom psykosområdet är meriterande. Som person är du engagerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att arbeta självständigt och är lyhörd inför såväl patienters som anhörigas behov och situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö där du blir en del av ett kompetent och engagerat team. Vi anpassar din introduktion efter din tidigare erfarenhet och kompetens och erbjuder goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Du får regelbunden handledning och tillgång till personalförmåner såsom friskvårdsbidrag.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Välkommen med din ansökan Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Magnus Blom, 018-611 88 97 eller via e-post magnus.blom@akademiska.se
Fackliga organisationerna nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Tjänsten kan tillsättas löpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
