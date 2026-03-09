Skötare till psykosavdelningen
2026-03-09
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Psykosenheten består av en specialistpsykiatrisk heldygnsvård med 14 vårdplatser samt två mottagningar, en i Växjö och en i Ljungby som följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vårt arbete präglas av en personcentrerad modell och ett kognitivt förhållningssätt, tillgänglighet och helhetssyn på patienternas situation, där patientens och familjens behov är grunden. Vi vårdar människor med psykossjukdomar och tar även hand om patienter med samtidig neuropsykiatrisk problematik.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Nu söker vi två skötare till vår psykosavdelning. Välkommen med din ansökan!
Som skötare på psykosavdelningen har du möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, där du spelar en viktig roll inom både psykiatrisk och somatisk sjukvård.
Vi är organiserade i två vårdlag, där vi tillsammans arbetar i team nära patienten. Som skötare är du ofta den som finns närmast patienten i samarbete med olika professioner.
Dina arbetsuppgifter innefattar psykiatrisk och somatisk omvårdnad och behandlingsarbete där du aktivt bidrar till patientens välmående genom dokumentation, givande patientsamtal, kontakt med närstående och samverkan med patientens nätverk.
Vi använder, Cambio Cosmic som dokumentationssystem för att säkerställa patientsäker dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska, gärna med inriktning psykiatri. Vi ser det som meriterande om du har längre erfarenhet av arbete inom psykiatri. Din passion och engagemang är värdefullt för oss, och vi uppmuntrar ett positivt arbetsklimat där du bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Som person är du flexibel och har en naturlig förmåga att hantera olika situationer på ett bra sätt. Du trivs i en varierad arbetsvardag och är öppen för möjligheten att ibland täcka upp och hjälpa till på våra andra närliggande avdelningar.
Inom psykiatrin är du inte bara en professionell skötare, utan även en viktig del av vårdprocessen som en personlig resurs. Bemötandet är viktigt hos oss och du hanterar relationer, upplevelser och känslor som skapas i möten väl. Din professionella trygghet och förmågan att ta egna beslut är avgörande för att du ska lyckas i din roll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med erbjudande om anställning begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
