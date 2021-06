Skötare till Allmänpsykiatrisk- och beroendeavdelning - Västra Götalandsregionen - Vårdarjobb i Falköping

Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Falköping2021-06-29Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.2021-06-29Vi söker nu en skötare till den Allmänpsykiatriska- och beroendeavdelningen.Avdelningen är en akutvårdsavdelning som tillhör SkaS vuxenpsykiatri. Avdelningen är en akutvårdsavdelning med 16 vårdplatser avsedda för patienter med behov av psykiatrisk heldygnsvård och för patienter med beroendeproblematik. Patienterna vårdas antingen på frivillig basis eller med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I nuläget är avdelningen lokaliserad i Falköping, men kommer under våren 2022 att flytta till nybyggda lokaler vid sjukhuset i Skövde. Här finns möjlighet att vara med i små projektgrupper inför flytten för att se över rutiner och arbetssätt.På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, sekreterare, kurator, psykolog och läkare. Vi har ett personcentrerat förhållningssätt där vården planeras och utförs i samråd med patient, närstående, öppenvård, kommun och andra samarbetspartners.Vi kan erbjuda dig:- Ett givande arbete med tid att lära känna dina patienter och att utveckla din yrkesroll, både psykiatriskt och medicinskt.- Få vara delaktig i spännande utveckling och stor möjlighet att påverka.- En god psykosocial arbetsmiljö där vi stöttar och bryr oss om varandra.- Olika typer av internutbildningar för specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden.- Bredvidgång/upplärning anpassad till just dig.Som skötare hos oss arbetar du framförallt med samtal, omvårdnad och dokumentation. Som skötare får du också vara med i vården gällande provtagning, EKG, bladderscan och ta mätvärden. Du arbetar tillsammans i team för en effektiv och individanpassad behandling.Vi söker dig som är utbildad skötare. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är meriterande. Som person är du flexibel och har ett gott bemötande mot patienter och anhöriga, såväl som mot kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten. Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid37 tim/vecka 100 %. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5836876