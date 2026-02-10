Skötare till allmänpsykiatrisk avdelning 2
Region Örebro län / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2026-02-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att tillsammans med oss ingå i en högspecialiserad verksamhet med duktiga och engagerade medarbetare? Då kan du vara rätt person för oss!
Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till universitetssjukhuset i Örebro. På vårdavdelningarna har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar. Samverkan med våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) är en viktig del i vårt arbete. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Skötare till allmänpsykiatrisk avdelning 2Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är många och varierande, som skötare arbetar du i team med andra professioner kring patienterna med den psykiatriska omvårdnaden. Anhöriga och övriga samarbetspartners är viktiga för oss för att ge patienten så bra förutsättningar som möjligt under vårdtid och inför utskrivningar.
Arbetet i verksamheten bygger på ett stort engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad skötare/undersköterska, gärna med inriktning psykiatri enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. Du kan även gått skötarutbildning som YH-utbildning. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och att ha patientens bästa för ögonen. Du skall vara trygg i dig själv och i din roll som skötare. Arbetet i verksamheten bygger på ett stort engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten. Vi söker dig med:
Vilja och intresse att arbeta i team
God samarbetsförmåga
Kommunikativ förmåga
Förmåga att ta egna initiativ och vara flexibel
Erfarenhet av psykiatriskt arbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga i grupp.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Ella Diggory 019-602 05 94 Jobbnummer
9734407