Skötare sökes till Rehabenhet!
2025-08-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg.
Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård. Verksamheten disponerar öppen- och slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård.
Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa. Rättspsykiatrin har således ett dubbelt uppdrag, både samhällsskydd och vård.
Verksamheten har sex slutenvårdsenheter och förutom detta finns ett aktivitetshus, en öppenvårdsmottagning och ytterligare enheter med viktiga funktioner för verksamheten. Våra enheter arbetar i nära samarbete med forskningsenheten CELAM (Centrum för etik, juridik och mental hälsa).
Vad erbjuder vi dig?
Rättspsykiatrin bedriver och utvecklar specialistvård med fokus på tvärprofessionell rehabilitering. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i tätt samarbete med kollegor av olika professioner bedriver vård, rehabilitering och behandling. Inom rättspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds du möjlighet till kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar och egna intressen.
Du har tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng, för eget bruk. Genom fungerande rutiner, dynamisk säkerhet, delaktighet och kompetenta medarbetare skapar vi tillsammans en god och trygg arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
Som skötare inom Rättspsykiatrin arbetar du både med omvårdnad och samhällsskydd. Du ingår i ett team med flera yrkeskategorier där du som skötare har en central och viktig roll. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med en långsiktig vårdplan, där du har en motiverande, stöttande och aktiv roll för patientens rehabilitering. Dokumentation i patientjournal är också en viktig del av arbetet.
Som skötare ingår det i dina arbetsuppgifter att tillsammans med dina kollegor upprätthålla en god arbetsmiljö på vårdenheten. Ditt förhållningssätt och dina insatser är av avgörande betydelse för att verksamheten ska präglas av lugn, trivsel, omvårdnad och trygghet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatri. Du är en lugn och trygg person som har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer. Du har förmåga att lyssna, förstå, sätta gränser och motivera. Du har struktur i ditt arbete och är ansvarstagande.
Vi har ett nära samarbete med både våra akutenheter och vår öppenvårdsmottagning, vilket innebär att flexibilitet och samarbetsförmåga är egenskaper vi värdesätter i en anställning hos oss. Som anställd förväntas man även kunna delta fysiskt vid självskyddsträning som sker kontinuerligt på arbetsplatsen.
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
