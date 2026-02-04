Skötare sökes till Rättspsykiatrin!
2026-02-04
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg.
Rättspsykiatrin vårdar patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård efter att ha begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning.
Akutenhet 4 tar emot patienter som nyligen dömts till rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatriska patienter som återintas från öppenvård till slutenvård under perioder som inte kan hanteras med stöd och behandling enbart i öppen vårdform. Vi tar även i vissa fall emot patienter från våra rehabiliteringsenheter som är i behov av en tillfällig placering vid en akutenhet.
Nu söker vi en ny medarbetare till vår akutenhet! Tjänsten innefattar en tillsvidaretjänst.
Vi erbjuder?
Rättspsykiatrin bedriver och utvecklar specialistvård med fokus på tvärprofessionell vård och rehabilitering. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i tätt samarbete med kollegor av olika professioner bedriver vård, rehabilitering och behandling.
Inom rättspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds du möjlighet till kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar och egna intressen. Du erbjuds även tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng. Hos oss får du en arbetsmiljö i ett lugnt, naturnära område. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som skötare inom rättspsykiatrin arbetar du både med omvårdnad och samhällsskydd. Du ingår i ett team med flera yrkeskategorier och tillsammans med dina kollegor arbetar du nära patienterna. Som kontaktperson kommer du också vara delaktig i vårdplaneringen kring patienterna, vilket innebär samverkan både internt och externt.
Din huvudsakliga uppgift är att finnas till för patienterna och upprätthålla en lugn och trygg miljö på enheten. Som skötare har du en stöttande funktion samtidigt som du gör dagliga observationer. Du kommer att arbeta med kartläggning, vårdplanering samt utförande av omvårdande och rehabiliterande insatser både på enheten och utanför sjukhusområdet. Du kommer att dokumentera i Melior och skriva in och ut patienter i Elvis.
I arbetet ingår också till viss del läkemedelshantering på delegation, provtagningar och kontroller av vitala parametrar.
Som medarbetare hos oss ansvarar du för att tillsammans med dina kollegor upprätthålla en god arbetsmiljö på enheten. Ditt förhållningssätt och dina insatser är av avgörande betydelse för att verksamheten ska präglas av lugn, trivsel, omvårdnad och trygghet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare med tidigare erfarenhet av vårdarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatri. Du är en lugn och trygg person som har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer. Du har förmåga att lyssna, förstå, sätta gränser och motivera. Vi söker dig med kompetens att hantera hot- och våldssituationer vilket kräver att du har en god fysisk förmåga och därmed kan agera fysiskt när det krävs, vid både träningstillfällen och akuta situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en jämn könsfördelning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
