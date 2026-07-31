Skötare, Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning 5
Region Örebro län / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2026-07-31
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi skötare till Barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning 5. Gruppen som arbetar här kännetecknas av stort engagemang, mycket kunskap och erfarenhet. Låter detta intressant och du är en skötare med stort intresse för psykiatri i allmänhet och för vår patientgrupp i synnerhet kan detta vara ett tillfälle för dig.
Avdelning 5 är en barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning med 6 platser och hela Örebro län som upptagningsområde. Vi tar emot barn och ungdomar med allvarliga psykiatriska tillstånd för akuta inläggningar. Hos oss vårdas patienterna tillsammans med sin/a vårdnadshavare och målet med slutenvårdstiden är främst att stabilisera det akut dåliga måendet så att man sedan kan åka hem och ha sin fortsatta vård i öppenvård. På avdelning 5 arbetar vi i ett sammansvetsat multiprofessionellt team som förutom skötare består av sjuksköterskor, kurator, skötare, läkare, lärare och enhetschef. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete för att på ett säkert och professionellt sätt ta oss an vårt uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar psykiatrisk omvårdnad, bland annat i form av relationsskapande, stödjande samtal och motivationsarbete, samt samverkan med vår öppenvård och andra vårdgrannar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad skötare/undersköterska, gärna med inriktning psykiatri enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. Du kan även gått skötarutbildning som YH-utbildning. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Som ny hos oss erbjuds du en mentor som stöd i arbetet. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt, ha hög kvalitet i din dokumentation, tycka om att ta ansvar, ha god samarbetsförmåga och ett gott omdöme. Vi värdesätter en öppen och positiv attityd, med patienten i centrum. Det är viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet för din och andras utveckling. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av den specialiserade psykiatriska vården. I verksamheten finns öppenvårdsmottagningar, förstärkt öppenvård samt en vårdavdelning med akutverksamhet. Ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa hör också till verksamheten med uppdrag att ge rådgivning, göra bedömningar och triagera/sortera till rätt vårdnivå. Vi arbetar med behandling både individuellt och i grupp samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Vi erbjuder också psykopedagogiska behandlingsinsatser till patienter och anhöriga. Tillsammans är vi runt 150 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling samt närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Kommunal
Sofia Tynelius sofia.tynelius@regionorebrolan.se 010-442 92 52 Jobbnummer
10017306